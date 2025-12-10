Має таємну місію. Навіщо чайному пакетику паперова бирка

Мало хто знає про ці хитрощі

Бирка на кінці нитки чайного пакетика робиться не лише для того, щоб споживач дізнався, який саме чай у ньому. Насправді вона може робити чаювання зручнішим.

"Телеграф" розповідає про призначення паперової бирки на пакетиках з чаєм. За допомогою цього "паруса" можна контролювати міцність чаю.

Для більш міцного напою треба опустити пакетик у чашку, закріпивши бирку на краю, та трохи потягнути за нитку. Пакетик має піднятися з дна приблизно до половини об'єму чашки. В цьому випадку заварювання буде більш рівномірним, смак та аромат чаю максимально розкриються.

Щоб чай вийшов не таким концентрованим, пакетик має бути на дні. Тримаючи за бирку, ниточку треба обкрутити навколо ложки — так пакетик не спливе.

Є ще одне призначення бирки — не дати пакетику "втекти" з чашки при помішуванні чаю. Треба просто розмістити бирку під дном чашки, притиснувши її. Нитка залишатиметься на місці, та не дасть випадково витягнути пакетик.

Також є ще один спосіб використати цей шматочок паперу. На зворотному боці бирочки можна намалювати сердечко чи смайлік, або навіть написати коротку фразу. Вийде мінілистівка до чаювання.

