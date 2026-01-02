Каштани, які стали частиною герба Києва: коротка історія про символ столиці (фото)

Каштан "приїхав" до Києва з Греції

Київ важко уявити без каштанів, які здавна вважають символом міста. Вони стали невід’ємною частиною столиці. За їхньою історією стоять легенди, документи та навіть царські накази.

Плід та листок каштана згадують у літературі, піснях і навіть зобразили на гербі Києва. Про це написав "Телеграф", взявши інформацію в "Суспільне Культура".

Цвітіння каштанів навесні на вулицях Києва

Таємниці київських каштанів: історія, література і пісні

Гіркокаштан привезли з Греції, а перші згадки про нього у Києві датовані кінцем XVIII — початком XIX століття. У XX столітті дерева виділилися серед інших, і їх цвітіння стало впізнаваним атрибутом столиці.

Перша документальна висадка каштанів у Києві припадає на 1798–1799 роки на Подолі. Садили їх лише через красивий цвіт, зауважував дослідник Максим Берлинський. Є легенди, що дерева могли з’явитися ще у XVII столітті біля Свято-Троїцького монастиря, проте підтверджень цьому немає.

Найбільш поширена версія пов’язує появу каштанів із візитом царя Миколи I. Вважається, що у 1842 році губернатор Києва висадив дерева на Бібіковському бульварі, але цар наказав їх викорчувати. Містяни забрали саджанці й посадили де хотіли. Проте документів на підтвердження цієї історії немає.

У 1876 році садівник Недзельський висадив кінські каштани для Маріїнського парку. Після Другої світової війни каштани посадили й на Хрещатику під час відновлення центру міста.

Де в мистецтві можна зустріти каштани

Каштани відображалися у літературі. У романі "Місто" 1927 року Валер’ян Підмогильний описує вулиці Києва, обсаджені каштанами. Поет Дмитро Павличко присвятив деревам вірш "Коли каштани в Києві цвітуть".

До 1969 року у Києві не було офіційного герба. Гілку квітучого каштана зобразили художник Флоріан Юр’єв та скульптор Борис Довгань. На гербі поєднали традиційні елементи з сучасною графікою.

Каштанові листки як елемент герба міста

Каштани звучали і в піснях. Першою стала "Київський вальс" на слова Андрія Малишка та музику Платона Майбороди. Пізніше популярними були "Каштани Києва" у виконанні тріо бандуристок, "Білі каштани" Козака Фокіна та пісня Володимира Івасюка "Каштани". У 1994 році Павло Зібров випустив кліп на пісню "Хрещатик", де їздив ретро-кабріолетом по центру міста.

Київські каштани згадували й в кіно. У фільмі "Киянка" 1958 року звучить пісня "Київський вальс", а у стрічці "Навесні" 1929 року Михайло Кауфман показав Поділ із каштанами в міжвоєнному міському пейзажі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найвищу скульптуру Європи, яка є символом Києва — "Батьківщину-Мати".