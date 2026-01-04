Українці платитимуть більше за свої документи: що змінилось з Нового року

Загалом оформлення важливих документів подорожчало на 60 гривень

Від 1 січня 2026 року змінюється вартість бланків окремих біометричних документів. Нові тарифи стосуються ID-карток, закордонних паспортів та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби. Зростання цін торкнеться більшості документів, а сума залежатиме від терміну оформлення.

Нові тарифи на оформлення документів:

Паспорт громадянина України (ID-картка):

Вперше — безкоштовно;

До 20 робочих днів — 618 грн (було 558 грн);

До 7 робочих днів — 988 грн (було 928 грн).

Закордонний паспорт:

До 20 робочих днів — 1147 грн (було 1042 грн);

До 7 робочих днів — 1787 грн (було 1682 грн).

Посвідки на проживання:

На постійне проживання — 1235 грн (було 1175 грн);

На тимчасове проживання — 1140 грн (було 1080 грн).

Громадяни, які оплатили послуги та встигли подати заяви до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старою ціною. Якщо оплата пройшла до нового року, але заяву ще не подали, доведеться доплатити за новими тарифами.

