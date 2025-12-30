З України можна виїхати без закордонного паспорту: коли достатньо лише ID-картки

Таке правило діє лише для декількох країн

Перетнути кордон можна лише за наявності закордонного паспорта. Однак чи можливо виїхати з України тільки за допомогою внутрішнього ID-паспорта.

У міграційній службі Дніпропетровської області пояснили, у яких випадках ID-картки достатньо для перетину кордону. Також розповіли, які країни визнають цей документ.

У відомстві нагадали, що паспорт громадянина України у формі ID-картки підтверджує особу та громадянство лише на території України. Для виїзду за кордон та перебування в інших країнах основним документом є закордонний паспорт.

Водночас існують винятки. Виїзд за межі України за ID-карткою можливий лише у випадках, коли між країнами укладені відповідні міждержавні угоди.

Наразі такі домовленості діють лише з двома державами. За інформацією міграційної служби, українці можуть перетинати кордон за ID-карткою під час поїздок до Турецької Республіки та Грузії. Для подорожей до інших країн необхідно мати чинний закордонний паспорт.

