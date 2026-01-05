З Хрещенням Господнім 2026! Найкращі привітання у листівках, душевні вірші українською
Не забудьте привітати друзів та рідних з особливою датою
Хрещення Господнє, або Богоявлення, — одне з найбільших свят християнської церкви. Відповідно до церковної традиції, свято Хрещення за новоюліанським стилем відзначається 6 січня, а Хрещенський Святвечір — 5 січня.
Цього дня православні віряни та греко-католики згадують, як Ісус Христос прийняв хрещення у водах Йордану від Іоанна Хрестителя, і світові було явлено Святу Трійцю: Бог Отець, Син та Святий Дух. Головним обрядом цього дня вважається Велике водоосвячення — церковне богослужіння, після якого вода стає святою.
Водохрещену воду вважають як цілющу: її використовують для освячення жител, молитви та зцілення. Багато християн також поринають в освячені ополонки, сприймаючи цей обряд як символ духовного очищення та оновлення.
"Телеграф" з цієї нагоди підготував добірку тематичних листівок та віршів українською мовою для привітань близьких та друзів. Побажайте їм міцного здоров’я, миру та сімейного добробуту.
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос хрестився!
Нехай в хрещенські морози,
Зігріті будуть всі теплом,
Нехай зникнуть біди, сльози,
І буде світ наповнений добром.
Водохреща на порозі,
В проруб ти скоріш стрибай,
Для прощення, благодаті
Свою душу розкривай.
Хай відпустять всі образи,
В серці хай живе добро,
Янголи нехай дарують
Допомогу і тепло.
Бог являється усім
Січневої ночі.
Хай же буде у всіх вас
Все, що серце хоче!
Хай усім буде добро
По діянням чесним.
Зустрічають щиро вас,
Жити з інтересом!
Бути з Богом за одне:
Праведне, єдине.
Мати блага у житті,
Кохати родину!
Нагадаємо, що Хрещення Господнє, або Богоявлення, за новоюліанським календарем відзначається 6 січня, і цього року випадає на вівторок. На свято в Україні очікується сніг та мокрий сніг.