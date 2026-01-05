З Хрещенням Господнім 2026! Найкращі привітання у листівках, душевні вірші українською

Не забудьте привітати друзів та рідних з особливою датою

Хрещення Господнє, або Богоявлення, — одне з найбільших свят християнської церкви. Відповідно до церковної традиції, свято Хрещення за новоюліанським стилем відзначається 6 січня, а Хрещенський Святвечір — 5 січня.

Цього дня православні віряни та греко-католики згадують, як Ісус Христос прийняв хрещення у водах Йордану від Іоанна Хрестителя, і світові було явлено Святу Трійцю: Бог Отець, Син та Святий Дух. Головним обрядом цього дня вважається Велике водоосвячення — церковне богослужіння, після якого вода стає святою.

Водохрещену воду вважають як цілющу: її використовують для освячення жител, молитви та зцілення. Багато християн також поринають в освячені ополонки, сприймаючи цей обряд як символ духовного очищення та оновлення.

"Телеграф" з цієї нагоди підготував добірку тематичних листівок та віршів українською мовою для привітань близьких та друзів. Побажайте їм міцного здоров’я, миру та сімейного добробуту.

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос хрестився!

Нехай в хрещенські морози,

Зігріті будуть всі теплом,

Нехай зникнуть біди, сльози,

І буде світ наповнений добром.

Водохреща на порозі,

В проруб ти скоріш стрибай,

Для прощення, благодаті

Свою душу розкривай.

Хай відпустять всі образи,

В серці хай живе добро,

Янголи нехай дарують

Допомогу і тепло.

Бог являється усім

Січневої ночі.

Хай же буде у всіх вас

Все, що серце хоче!

Хай усім буде добро

По діянням чесним.

Зустрічають щиро вас,

Жити з інтересом!

Бути з Богом за одне:

Праведне, єдине.

Мати блага у житті,

Кохати родину!

Нагадаємо, що Хрещення Господнє, або Богоявлення, за новоюліанським календарем відзначається 6 січня, і цього року випадає на вівторок. На свято в Україні очікується сніг та мокрий сніг.