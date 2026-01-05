С Крещением Господним 2026! Лучшие поздравления в открытках, душевные стихи на украинском
Не забудьте поздравить друзей и родных с особенной датой
Крещение Господне, или Богоявление, — один из величайших праздников христианской церкви. В соответствии с церковной традицией, праздник Крещения по новоюлианскому стилю отмечается 6 января, а Крещенский Святвечер — 5 января.
В этот день православные верующие и греко-католики вспоминают, как Иисус Христос принял крещение в водах Иордана от Иоанна Крестителя, и миру было явлено Святую Троицу: Бог Отец, Сын и Святой Дух. Главным обрядом этого дня считается Великое водоосвящение — церковное богослужение, после которого вода становится святой.
Крещенскую воду почитают как целебную: ее используют для освящения жилищ, молитвы и исцеления. Многие христиане также окунаются в освященные проруби, воспринимая этот обряд как символ духовного очищения и обновления.
"Телеграф" по этому случаю подготовил подборку тематических открыток и стихов на украинском языке для поздравлений близких и друзей. Пожелайте им крепкого здоровья, мира и семейного благополучия.
З Хрещенням вітаю щиро!
Щоб жили усі щасливо,
В мирі, злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Ангел хай охороняє,
І Господь благословляє.
Радості і благодаті,
Щастя щоб було у хаті!
Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос хрестився!
Нехай в хрещенські морози,
Зігріті будуть всі теплом,
Нехай зникнуть біди, сльози,
І буде світ наповнений добром.
Водохреща на порозі,
В проруб ти скоріш стрибай,
Для прощення, благодаті
Свою душу розкривай.
Хай відпустять всі образи,
В серці хай живе добро,
Янголи нехай дарують
Допомогу і тепло.
Бог являється усім
Січневої ночі.
Хай же буде у всіх вас
Все, що серце хоче!
Хай усім буде добро
По діянням чесним.
Зустрічають щиро вас,
Жити з інтересом!
Бути з Богом за одне:
Праведне, єдине.
Мати блага у житті,
Кохати родину!
Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, по новоюлианскому календарю отмечается 6 января, и в этом году выпадает на вторник. На праздник в Украине ожидается снег и мокрый снег.