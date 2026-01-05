С Крещением Господним 2026! Лучшие поздравления в открытках, душевные стихи на украинском

Не забудьте поздравить друзей и родных с особенной датой

Крещение Господне, или Богоявление, — один из величайших праздников христианской церкви. В соответствии с церковной традицией, праздник Крещения по новоюлианскому стилю отмечается 6 января, а Крещенский Святвечер — 5 января.

В этот день православные верующие и греко-католики вспоминают, как Иисус Христос принял крещение в водах Иордана от Иоанна Крестителя, и миру было явлено Святую Троицу: Бог Отец, Сын и Святой Дух. Главным обрядом этого дня считается Великое водоосвящение — церковное богослужение, после которого вода становится святой.

Крещенскую воду почитают как целебную: ее используют для освящения жилищ, молитвы и исцеления. Многие христиане также окунаются в освященные проруби, воспринимая этот обряд как символ духовного очищения и обновления.

"Телеграф" по этому случаю подготовил подборку тематических открыток и стихов на украинском языке для поздравлений близких и друзей. Пожелайте им крепкого здоровья, мира и семейного благополучия.

З Хрещенням вітаю щиро!

Щоб жили усі щасливо,

В мирі, злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Ангел хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості і благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос хрестився!

Нехай в хрещенські морози,

Зігріті будуть всі теплом,

Нехай зникнуть біди, сльози,

І буде світ наповнений добром.

Водохреща на порозі,

В проруб ти скоріш стрибай,

Для прощення, благодаті

Свою душу розкривай.

Хай відпустять всі образи,

В серці хай живе добро,

Янголи нехай дарують

Допомогу і тепло.

Бог являється усім

Січневої ночі.

Хай же буде у всіх вас

Все, що серце хоче!

Хай усім буде добро

По діянням чесним.

Зустрічають щиро вас,

Жити з інтересом!

Бути з Богом за одне:

Праведне, єдине.

Мати блага у житті,

Кохати родину!

Напомним, что Крещение Господне, или Богоявление, по новоюлианскому календарю отмечается 6 января, и в этом году выпадает на вторник. На праздник в Украине ожидается снег и мокрый снег.