Було символом безтурботного життя: як виглядало кафе "Орбіта" у Дніпрі

Історія легендарного закладу

У самому серці Дніпра, на проспекті Гагаріна (тепер — Науки), у 1970-х роках почало свою історію кафе, яке невдовзі стало культовим місцем зустрічі для цілого покоління. Час стрімко змінювався, але кафе під назвою "Орбіта" залишалося частиною міського пейзажу. Лаконічне за форматом, але щедре на враження, воно запам'яталося багатьом як теплий куточок безтурботної молодості, де кожен візит був приводом для радості.

Раніше ми вже розповідали про історію ресторану "Червоний корал" у Дніпрі – місце, де відпочивали діти партійної еліти. Тепер пропонуємо перенестися в зовсім іншу атмосферу — у світ студентської "Орбіти", де морозиво ставало ліками проти невдалого іспиту, а коктейль — нагородою за успішно здану сесію.

Кафе "Крижинка"

Кафе "Орбіта", раніше відоме як "Крижинка", відкрилося на початку 1970-х років. Воно розташувалося у студентському районі Дніпропетровська, поряд із університетами та гуртожитками. Не дивно, що головними відвідувачами закладу були студенти. Сюди заходили після лекцій, а іноді й замість них.

Особливо популярним був пломбір, який подавали у металевих креманках. Варіантів було небагато, але кожен міг доповнити десерт на свій смак: тертим шоколадом, горішками, цукатами, сиропами.

За словами колишнього генерального директора об’єднання громадського харчування АНД району Дніпропетровська Костянтина Кольченка, "Орбіта" було першим кафе в Дніпрі, де з’явилися фризери — спеціальні апарати для виготовлення морозива. Достатньо було опустити потрібну суму — і машина видавала порцію у вафельний ріжок.

Кафе "Орбіта", Дніпро

Але "Орбіта" була не лише про морозиво. Тут готували й молочні коктейлі, і напої на основі натуральних соків із додаванням льоду — справжній хіт теплих днів. У меню також були присутні кава-глясе, журавлинні муси, вишні або ожини зі збитими вершками. А для справжніх ласунів пропонувалися тістечка та торти, які доповнювали й так затишну атмосферу кафе.

У 90-ті роки кафе припинило своє існування. На цьому місці відкрили піцерію.