Рус

Тут розважалися офіцери, шукали роботу для вчителів і був ресторан "Ювілейний": історія однієї з найстаріших будівель у центрі Дніпра

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Будівля колишнього ресторану «Ювілейний»
Будівля колишнього ресторану «Ювілейний». Фото Колаж "Телеграфу"

Будинку на розі вулиць Яворницького та Фабра понад півтора століття

У Дніпрі, на розі вулиць Яворницького та Фабра, стоїть зведена понад 150 років тому будівля. За час свого існування вона змінювала не лише свій вигляд, а й призначення — від офіцерського клубу до промислового складу та адміністративного управління. Багато містян пам’ятають її як місце, де довгі роки розташовувався ресторан "Ювілейний" — популярний заклад, у якому проходили весілля, банкети та зустрічі.

"Телеграф" пропонує дізнатися, як змінювалося це місце.

Будівлю було зведено в середині 1860-х років. Зовні вона була схожа на колишню будівлю Англійського клубу, розташованого через квартал. Спочатку приміщення здавалося в оренду Клубу офіцерських зборів, куди приходили військові, щоб відпочити, пограти в карти, рулетку, більярд і поїсти.

Клуб офіцерських зборів Дніпро старі фото
Клуб офіцерських зборів. Фото Facebook/«Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Крім того, тут влаштовували бали та танці. Як пише dnepr.info, у 1887 році тут відбулася перша в тодішньому Катеринославі виставка картин.

Наприкінці XIX століття будівля змінила власника — у 1890 році її зайняв промисловець Еміль Вюрглер. Приміщення перетворилося на склад, де зберігалося технічне та електротехнічне обладнання. У кількох вільних кімнатах розташовувалося бюро, де допомагали вчителям знайти нову роботу.

Еміль Вюрглер використовував будівлю як склад. Фото Facebook/«Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Після революції 1917 року в будинку розмістилося електротехнічне підприємство, а після Другої світової війни — управління тресту "Південелектромонтаж". З часом будівлю перебудували: змінилася форма вікон, на даху з’явилася літня тераса, і тоді тут відкрився ресторан "Ювілейний".

Цей заклад надовго став одним із впізнаваних у місті. На другому поверсі знаходилася простора банкетна зала, де святкували весілля, дні народження та інші важливі події. Для багатьох мешканців міста ресторан став частиною особистих спогадів — хтось приходив сюди на обід, хтось на романтичне побачення, а хтось — просто випити кави з морозивом.

Ресторан «Ювілейний Дніпро» виглядав на старих фото
Ресторан "Ювілейний". Фото Facebook/«Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

"Ювілейний" працював до 1990-х років. Після цього будівля змінила кількох власників, і кожен змінював не лише вивіску, а й зовнішній вигляд споруди, яка зовсім втратила свій первісний вигляд. Нині на цьому місці працює ресторан Стейкер’s.

Стейкер'с у Дніпрі, ріг Яворницького та Фабра
За роки існування будівля кардинально змінилася. Фото Dnepr.info

Раніше "Телеграф" розповідав історію ресторану "Атлас" у Львові. Цей заклад відомий тим, що в ньому свого часу збиралася вся богема.

Теги:
#Дніпро #Ретро #Ресторани #Старі фотографії