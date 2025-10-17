Тут розважалися офіцери, шукали роботу для вчителів і був ресторан "Ювілейний": історія однієї з найстаріших будівель у центрі Дніпра

Будинку на розі вулиць Яворницького та Фабра понад півтора століття

У Дніпрі, на розі вулиць Яворницького та Фабра, стоїть зведена понад 150 років тому будівля. За час свого існування вона змінювала не лише свій вигляд, а й призначення — від офіцерського клубу до промислового складу та адміністративного управління. Багато містян пам’ятають її як місце, де довгі роки розташовувався ресторан "Ювілейний" — популярний заклад, у якому проходили весілля, банкети та зустрічі.

"Телеграф" пропонує дізнатися, як змінювалося це місце.

Будівлю було зведено в середині 1860-х років. Зовні вона була схожа на колишню будівлю Англійського клубу, розташованого через квартал. Спочатку приміщення здавалося в оренду Клубу офіцерських зборів, куди приходили військові, щоб відпочити, пограти в карти, рулетку, більярд і поїсти.

Клуб офіцерських зборів. Фото Facebook/«Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Крім того, тут влаштовували бали та танці. Як пише dnepr.info, у 1887 році тут відбулася перша в тодішньому Катеринославі виставка картин.

Наприкінці XIX століття будівля змінила власника — у 1890 році її зайняв промисловець Еміль Вюрглер. Приміщення перетворилося на склад, де зберігалося технічне та електротехнічне обладнання. У кількох вільних кімнатах розташовувалося бюро, де допомагали вчителям знайти нову роботу.

Еміль Вюрглер використовував будівлю як склад. Фото Facebook/«Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Після революції 1917 року в будинку розмістилося електротехнічне підприємство, а після Другої світової війни — управління тресту "Південелектромонтаж". З часом будівлю перебудували: змінилася форма вікон, на даху з’явилася літня тераса, і тоді тут відкрився ресторан "Ювілейний".

Цей заклад надовго став одним із впізнаваних у місті. На другому поверсі знаходилася простора банкетна зала, де святкували весілля, дні народження та інші важливі події. Для багатьох мешканців міста ресторан став частиною особистих спогадів — хтось приходив сюди на обід, хтось на романтичне побачення, а хтось — просто випити кави з морозивом.

Ресторан "Ювілейний". Фото Facebook/«Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

"Ювілейний" працював до 1990-х років. Після цього будівля змінила кількох власників, і кожен змінював не лише вивіску, а й зовнішній вигляд споруди, яка зовсім втратила свій первісний вигляд. Нині на цьому місці працює ресторан Стейкер’s.

За роки існування будівля кардинально змінилася. Фото Dnepr.info

