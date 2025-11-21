Зупинку в Запоріжжі називають на честь давно закритого ресторану: який вигляд мав "Лахті"

Колись "Лахті" був одним із найпопулярніших закладів у місті

У радянські часи в Запоріжжі було не так багато місць, де можна було провести вечір поза домом. Тому відкриття кожного нового закладу ставало помітною подією для всього міста. Одним із найпопулярніших був ресторан "Лахті", розташований у районі перехрестя нинішнього проспекту Соборного та вулиці Української. І хоча ресторан закрився понад тридцять років тому, у Запоріжжі досі продовжують називати найближчу зупинку його ім'ям.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було запорізьке кафе "Сніжинка". Тепер пропонуємо згадати ще одне знакове місце – ресторан "Лахті".

"Лахті" відкрився 30 жовтня 1973 року і був названий на честь фінського міста-побратима. Будівля одразу привертала увагу — простора, з незвичайним оформленням та розкішним на ті часи інтер'єром.

Ресторан "Лахті" з’явився у Запоріжжі у 1973 році

Перший поверх ресторану включав зал на 70 місць і бар. На другому поверсі розташовувався великий зал на 135 відвідувачів, окремий банкетний зал на 50 осіб і п'ять "кабінок" для невеликих компаній. Таким чином, "Лахті" міг одночасно приймати значну кількість гостей.

Ресторан був оснащений за останнім словом тих років: потужні холодильні камери на 30 тонн продуктів, зручні вантажні ліфти для доставки провізії та продумана кухня, здатна забезпечити широкий вибір гарячих страв, рибних та овочевих закусок, салатів та солодощів.

У холі ресторану був фонтан

На особливу увагу заслуговував інтер'єр. Стіни "Лахті" прикрашали мозаїчні орнаменти. Фінські майстри виготовили унікальні меблі, що надавало ресторану стилю, нехарактерного для місцевих закладів. У холі розташовувалася велика люстра, під якою був обладнаний декоративний басейн із рибками.

Вечорами у "Лахті" відбувалися концертні програми за участю танцівниць. Для міста того часу це було чимось абсолютно новим.

Популярним був і пивний бар "Лахті", який у народі називали "Лапті". Ціна за келих пива була однією з найвищих у місті, але це не відлякувало численних відвідувачів.

У 1980 році всередині ресторану знімали сцени для фільму "Канікули Кроша", що зробило "Лахті" частиною кінематографічної історії Запоріжжя.

Кадр фільму "Канікули Кроша", який знімали у "Лахті"

На початок 1990-х років ресторан припинив роботу. Приміщення довго пустувало, а потім його поступово почали займати магазини. У різний час тут розташовувалися торгові точки, включаючи "Спортсмастер" та взуттєвий магазин "Міда". Попри зміни, самі запоріжці досі називають прилеглу зупинку "Лахті".

