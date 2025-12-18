Розкішний будинок для холостяків із солярієм на даху: який вигляд мала будівля, про яку знали далеко за межами Дніпра

Ця будівля була відома далеко за межами міста

Будинок прокатника — одна з найвідоміших будівель у Дніпрі. У момент своєї появи він сприймався як зразок розкішного й прогресивного житла для холостяків заводу Петровського. За свою історію він один раз був зруйнований і відновлений та тимчасово змінював своє призначення.

"Телеграф" пропонує дізнатися історію Будинку прокатника, як він замислювався, яким був у перші роки існування і що з ним сталося за майже 90 років існування.

Ідея та будівництво Будинку прокатника

Будинок прокатника розташований на вулиці Кошиця (колишня — Караваєва), 13. Дозвіл на будівництво гуртожитку готельного типу завод імені Петровського отримав у 1934 році. На це виділили 2 мільйони рублів. Проєкт розробив архітектор Борис Кащенко. Спочатку планувалося звести житловий будинок на 2 000 осіб, але фактично було збудовано гуртожиток на 436 місць, що складався з двох майже рівних блоків — чоловічого та жіночого.

Будинок прокатника в Дніпрі збудовано у стилі конструктивізму. Фото oldcity.dp.ua

У 1937 році в Дніпрі з’явилася будівля з багатим архітектурним оздобленням, ліпниною, паркетними підлогами, розписом на стінах. Багатшої будівлі в місті на той час не було. Його макет і фотографії експонувалися на Всесвітній виставці 1937 року в Парижі як одне із досягнень СРСР.

Побут та унікальна інфраструктура гуртожитку

Житлові кімнати були розраховані на двох-трьох осіб. Усе було організовано так, що, повернувшись зі зміни, робітник міг потрапити до житлової частини через душ. Усередині гуртожитку розміщувалися їдальня і магазин, пральня, бібліотека, актова зала, "кімнати денного перебування" на кожному поверсі, музична кімната, ігрові зони та солярій на даху.

Для свого часу гуртожиток був розкішним. Фото oldcity.dp.ua

При цьому вже на етапі будівництва відзначалися й проблеми — зокрема, низька якість цегляної кладки. Після введення будівлі в експлуатацію виявилися серйозні дефекти опалення та електропроводки. Спочатку в заводський гуртожиток навіть не було проведено радіо.

Кімнати відпочинку в Будинку прокатника. Фото oldcity.dp.ua

Руйнування під час Другої світової війни

Під час Другої світової війни Будинок прокатника був зруйнований. Точний рік невідомий, але до жовтня 1943 року він являв собою вигорілу й частково обвалену цегляну коробку. Будівлю почали відновлювати у 1947 році, і спочатку в ній відкрився магазин Горпромторгу. Після повного завершення робіт у 1950 році Будинок прокатника знову став гуртожитком.

Будинок прокатника у 1940-ті. Фото oldcity.dp.ua

За кілька десятиліть будівля перетворилася на звичайний заводський гуртожиток, вирізняючись серед інших лише масштабами та пам’яттю про колишню славу. Дах протікав, з’являлася пліснява, мешканці поступово роз’їжджалися.

Будинок прокатника у 2019 році. Фото Валерія Кравченка

Реконструкція та нове призначення

У 2015 році провели масштабну реконструкцію будівлі: оновили дах, вікна та комунікації. Від колишнього інтер’єру вціліли окремі елементи обладнання. У 2021 році будівлю перетворили на "Клубний дім для медиків", надавши 29 квартир лікарям, які працювали з пацієнтами з COVID-19. Сьогодні Будинок прокатника — житловий будинок, призначений для комерційних працівників.