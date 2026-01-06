Як зустрінете це свято - так і проведете цілий рік: суворі заборони на Водохреще 6 січня

Цей день не про гучні святкування

Цього вівторка, 6 січня, православні християни та греко-католики відзначають велику подію — Хрещення Господнє за новим стилем. Це одне з ключових християнських свят, але без гучності — воно про внутрішню тишу. За старим календарем воно відзначається 19 січня.

За євангельською традицією, саме цього дня Ісус Христос був охрещений у річці Йордан Іоаном Хрестителем. Під час хрещення світові одночасно явилися Отець, Син і Святий Дух. Звідси й назва — Богоявлення.

Колись це свято вважалося навіть важливішим за Різдво. Вода в цей день символізує не диво, а очищення й початок нового етапу.

Традиції та прикмети на Водохреще

Освячення води — у храмах і біля водойм. Проте варто пам'ятати, що це знак Божої благодаті, а не "оберіг від усього". Водохрещенський Святвечір повинен бути стриманим, без надмірностей, з акцентом на тишу й молитву. Купання в ополонці — не обов’язок, але гарна традиція.

ясна погода на Водохреще — до стабільного року;

якщо вода "тиха" — рік мине без різких потрясінь;

сильний мороз 6 січня — знак міцного здоров’я.

Засніжена вулиця. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити на Водохреще

знецінювати освячену воду — це вважається гріхом; також заборонено вважати освячену воду талісманом — це спрощує сенс віри;

хизуватися купанням — показове занурення в ополонку суперечить ідеї свята;

починати день у метушні — вважається, як проведеш Водохреще — так і проведеш рік, а поспіх цього дня — поганий знак;

давати порожні обіцянки — слова, сказані на Богоявлення, "важчі", ніж зазвичай.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити з торішньою освяченою на Водохреще водою. У жодному разі не виливайте її.