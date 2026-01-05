У Харків іде найхолодніший період січня: коли морози різко накриють місто

Морози не будуть довгими

У Харкові може серйозно похолодати вже найближчим часом. Температура повітря може опуститись нижче -10 градусів.

Що потрібно знати:

Цього тижня до Харкова можуть прийти морози

Холод не затримається на довго

Похолодання супроводжують опади

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на прогнози синоптиків.

Так, за даними фахівців сервісу meteo.ua, у період з 9 по 13 січня у Харкові очікується короткочасне, але відчутне похолодання. Стовпчики термометрів у цей період у середньому будуть на рівні -3-8 градусів, а в самий пік заморозків (10 та 11 січня) -8-13. Можливий сніг.

Погода в Харкові

Похолодання також прогнозують і синоптики з meteofor. Вони вважають, що вже 9 січня похолодає до -2-9 градусів, а 10 -8-12. Усього похолодання триватиме до 13 січня. Можливі опади у вигляді снігу.

Погода в Харкові

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що погода у січні принесе Харкову сюрпризи.