Злив забився через волосся: простий спосіб очистити його за хвилини (відео)

Цей предмет стоїть копійки

Забитий злив у ванні чи душі — поширена проблема, яка часто виникає через накопичення волосся. Вирішити її можна самостійно, використовуючи простий предмет із будівельного магазину.

Цим методом поділась блогерка Софія Сізова і ТікТок. Вона одразу показала ефективність лайфхаку.

Для цього знадобиться звичайний пластиковий хомут. На ньому потрібно зробити невеликі надрізи — приблизно на 1–2 міліметри. Надрізи слід розмістити вздовж хомута, щоб вони могли чіпляти волосся.

Після цього хомут обережно просовують у зливний отвір. Його прокручують усередині, опускаючи глибше, де накопичилося волосся. Під час обертання надрізи чіпляють накопичене сміття.

Коли хомут витягують назад, разом із ним виходить велика кількість волосся. Такий спосіб дозволяє швидко прочистити злив без спеціальних засобів і зайвих витрат.

