Цей будинок у Харкові називають неправильно: хто його збудував і чому господарі в ньому не жили

Будинок Шапара мав називатися будинком Романенка

Будинок на вулиці Конторській, 26 у Харкові — один із найстаріших, відомих і виразних особняків. Його легко впізнати за силуетом, що нагадує середньовічний замок. Серед містян він отримав назву "будинок Шапара", але насправді особняк був збудований не Борисом Шапара, а власником кондитерської фабрики Іваном Романенком. І, що цікаво, ані Романенко, ані Шапара у цьому будинку не жили.

Спочатку ділянка, на якій стоїть будинок, належала прапорщику Григорію Топчему, який збудував тут торгову лазню та кілька господарських споруд. У 1823 році його спадкоємці продали володіння Дмитру Шатунову, а вже у 1902 році ділянка перейшла до купця Романенка.

Попри наявність старих будівель, фактично це була купівля порожньої ділянки в пожвавленій частині міста, неподалік від Катеринославської вулиці. Незадовго до цього Романенко викупив кондитерську фабрику купця Дмитра Кромського, розташовану на Конторській, 29. При фабриці був житловий будинок, де мешкав сам Кромський, але для великої родини Романенка він, очевидно, не підходив.

Проект будинку Романенка, 1906 рік. Фонди ДПАУ ім. В. І. Заболотного

Після купівлі ділянки Романенко замовив проєкт нового прибуткового будинку архітектору Валентину Фельдману. Будівництво завершилося у жовтні 1908 року. Будинок був зведений капітально і з розмахом. Усередині були мозаїчні сходи, масивні дубові двері та великі вікна. Більшість підлог були паркетними, у кухнях і ванних лежала метласька плитка. Усі вісім квартир здавалися в оренду. А сам Романенко мешкав на вул. Пушкінській, повідомляє otkudarodom.

Під’їзд та парадні сходи у будинку Романенка, 2016 рік. Фото: В. Горбоносов16 рік

Обставини змусили Романенка спочатку закласти будинок, а 26 травня 1911 року він продав домоволодіння власникові фабрики металевих полотен Борису Шапара.

Новий власник у будинку не жив. У різний час Шапара зупинявся в готелі "Марсель" або мешкав у квартирі при конторі та магазині своєї фабрики на Катеринославській, 18.

Купол будинку на Конторській, 26. Фото WoxBox/Wikipedia

Весною 1919 року особняк націоналізували. Шапара, не чекаючи подальшого розвитку подій, виїхав за кордон. У 1920-х роках будинок увійшов до житлового кооперативу № 32, тут проживало до ста робітників і службовців, а деякий час будівля належала "Українрадіо".

Сьогодні будинок на Конторській, 26 не в кращому стані. У 2022 році він постраждав в результаті російських ракетних ударів і втратив частину скління.

Також дізнайтесь історію незвичайного будинку на вулиці Дарвіна у Харкові. Попри старість будівлі, в ній збереглася унікальна плитка.