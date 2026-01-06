Його називають "руським", але історія приховує інше: що насправді відомо про це село

Навесні 2022 року селище звільнили українські військові від загарбників

Приблизно за 20 кілометрів від Харкова розташовується село під назвою Руські Тишки. Це один із населених пунктів, який опинився на передовій після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що відомо про село та про його походження. Історія селища налічує кілька століть та тісно пов’язана з розвитком регіону.

Історія села

З першої половини XVIII ст. — Територія була маєтком роду Тихоцьких. Це стародавній українсько-польський шляхетський та дворянський рід.

Руські Тишки на карті 1783 року. Фото: Вікіпедія

За переписом 1864 року село належало до казенних поселень Циркунівської волості Харківського повіту. На той час тут проживало 1690 осіб, з них 797 чоловіків та 893 жінки, що відображало відносно рівномірний розподіл статей.

Сядибний будинок кінця ХІХ ст. Фото: Вікіпедія

Вже станом на 1914 р. кількість жителів зросла до 4823 осіб.

Після революції 1917 року та встановлення радянської влади Руські Тишки, як і багато сільських населених пунктів, стали частиною колгоспної системи.

Свято села відзначається 16 серпня — день визволення села від німецьких загарбників 1943 року

У 2014 році в селі збудовано котеджне селище Удачіне.

Руські Тишки на карті

У 2018 році в Руських Тишках Патріарх Філарет освятив новий храм архістратига Божого Михаїла.

До 2022 року село залишалося невеликим, але упорядкованим сільським поселенням із кількома сотнями мешканців.

Російські війська захопили село у березні 2022 року. 10 травня 2022 року селище було звільнено від загарбників.

Російський МТ-ЛБ з написом “На Бірлін” у Руських Тишках у 2022 році

Руські Тишки — історія назви

У старовинній мові та топоніміці слово "тишка" або "тиха" означало "спокійне, тихе місце". Саме так часто називали малонаселені чи тихі села, розташовані далеко від великих міст чи доріг.

Але що означає приставка "Руські"?

У вісімнадцятому сторіччі цих землях селилися вихідці з центральних російських губерній. "Руські" у назві використовувалися на відміну від сусідніх селищ, де могли проживати, наприклад, українці-козаки чи вихідці з інших регіонів.

