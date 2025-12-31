Воно не мало існувати? В Україні є село з дивною назвою, яке пережило радянську та німецьку окупації

Це місце пройшло крізь історію

Назва цього села звучить так, ніби його не мало б існувати взагалі — але Нетреба вже кілька століть уперто тримається на мапі Рівненщини. Тут ховається історія про непридатні землі, великі імперії і людей, які тут живуть.

Що варто знати

Нетреба знаходиться на Рівненщині і займає площу понад 68 квадратних кілометрів

Назва села походить від терміну "нетребіє"

У минулому столітті село було прикордонним пунктом між Польщею та Радянським Союзом, переживши зміну кількох політичних режимів

Нетреба розташоване на півночі Рівненщини, приблизно за 30 км від Рокитного — найближчої залізничної станції. Це тихий населений пункт із приблизно 580–586 жителями. Площа села — 68,51 км².

Походження назви

За однією з версій, назва походить від старовинного слова "нетребіє", яке означало "непридатний для обробітку". Імовірно, це натяк на бідні ґрунти, з яких колись виросло поселення.

Річка Горинь біля села Нетреба. Фото: facebook

Саме таку землю освоювали перші поселенці, які, за легендою, були вигнані сюди з багатших земель або самотужки шукали, де зробити своє поселення. З роками курені перетворилися на хатини, хатини — на вулиці, а Нетреба стало повноцінним селом.

До Другої світової війни село входило до складу Польщі, і тут поруч співіснували українці, росіяни та поляки. Однак сусідні частини сільської території мали більші польські громади. До слова, за два кілометри від села тоді проходив кордон між Польщею та Радянською Україною.

Як і багато населених пунктів Волині, Нетреба неодноразово переходило з рук у руки — спочатку радянська окупація, потім німецька. Після війни село увійшло до складу Української РСР, а з 1991 року — незалежної України.

