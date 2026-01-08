Викиньте це з дому й забудете про біди: що обов’язково потрібно зробити 8 січня

Намагайтеся дотримуватись 8 січня головних традицій та заборон

У четвер, 8 січня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Григорія Чудотворця Києво-Печерського. За старим стилем це свято припадало на 21 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Григорій Чудотворець жив у XI ст. Він був ченцем Києво-Печерської лаври й прославився завдяки своєму праведному життю, молитовними подвигами та даром чудотворення.

Що можна робити 8 січня:

Цього дня важливо зберігати спокій, щоби рік пройшов без зайвих потрясінь;

Приділіть час молитві чи тиші. Вважається, що це допомагає захистити будинок та сім’ю від бід та негативу;

Позбавтеся тріснутого або битого посуду, щоб не притягувати до будинку невдачі та сварки;

Наші пращури вночі цього дня обходили будинок три рази за годинниковою стрілкою та читали молитву для підтримки миру та благополуччя у сім'ї

Що не можна робити 8 січня:

Цього дня не варто сваритися, з’ясовувати стосунки та згадувати старі образи, бо удача від вас відвернеться;

Не можна позичати та брати у борг гроші, щоб разом з ними можна віддати достаток та фінансову стабільність;

Не варто розпускати плітки, засуджувати інших і говорити злі слова, оскільки такі вчинки, за повір’ями, притягують негатив;

Уникайте шуму, гучних застіль та зайвої суєти. День вважається несприятливим для бурхливої активності;

Не можна ігнорувати прохання про допомогу, інакше можна втратити підтримку у скрутний момент.

