Выбросьте это из дома и забудете про беды: что обязательно нужно сделать 8 января

Старайтесь придерживаться 8 января главных традиций и запретов

В четверг, 8 января, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Григория Чудотворца Киево-Печерского. По старому стилю этот праздник припадал на 21 января.

Григорий Чудотворец жил в XI век. Он был монахом Киево-Печерской лавры и прославился благодаря своей праведной жизни, молитвенными подвигами и даром чудотворения.

Григорий Чудотворец жил в XI век. Он был монахом Киево-Печерской лавры и прославился благодаря своей праведной жизни, молитвенными подвигами и даром чудотворения.

Что можно делать 8 января:

В этот день важно сохранять спокойствие, чтобы год прошел без лишних потрясений;

Уделите время молитве или тишине. Считается, что это помогает защитить дом и семью от бед и негатива;

Избавьтесь от треснувшей или битой посуды, чтобы не притягивать в дом неудачи и ссоры;

Наши предки вечером в этот день обходили дом три раза по часовой стрелке и читали молитву для поддержания мира и благополучия в семье.



Что нельзя делать 8 января:

В этот день не стоит ссориться, выяснять отношения и вспоминать старые обиды, потому что удача от вас уйдет;

Нельзя занимать и одалживать деньги, чтобы вместе с ними не отдать достаток и финансовую стабильность;

Не стоит сплетничать, осуждать других и говорить злые слова, поскольку такие поступки, по поверьям, притягивают негатив;

Избегайте шума, громких застолий и излишней суеты. День считается неблагоприятным для бурной активности;

Нельзя игнорировать просьбы о помощи, иначе можно лишиться поддержки в трудный момент.

