В мережі показали ретро-фото культового столичного готелю: чи змінився він за 60 років

У соцмережах з'явилося унікальне фото готелю "Дніпро" 1960-х років. Це час, коли будівля тільки-но почала дивувати киян своєю сучасною архітектурою.

На знімку, яким поділилися у спільноті "Ретро Київ", видно 11-поверховий готель у всій красі радянського модернізму. Згодом він трохи "підросте", але вже має той самий впізнаваним силует, що став візитівкою центрального Києва. "Телеграф" вирішив розповість про нього детальніше

1964 рік: народження легенди

Готель "Дніпро" було зведено в 1964 році, будівля стала яскравим зразком київського модернізму – архітектурного стилю, що визначав обличчя столиці в 1960-70-х роках. Первісна висота становила 11 поверхів, що на той час було вражаючим досягненням. Готель розташували у найвигіднішому місці столиці – на перетині головних транспортних та туристичних маршрутів, де Хрещатик переходить у Європейську площу.

Символічно, що відкриття готелю "Дніпро" збіглося з іншою важливою подією – введенням в експлуатацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Обидві події 1964 року символізували відкритість Києва для світу, готовність столиці приймати іноземних гостей.

Готель "Дніпро" в Києві, 1960-ті. Фото: Роман Бровко

1970-ті: надбудова та розвиток

На початку 1970-х років готель отримав додатковий, 12-й поверх – надбудову для розширення номерного фонду. Саме це додало будівлі той остаточний вигляд, який кияни знають сьогодні.

Готель "Дніпро" уже з надбудовою

Попри радянські реалії, готель "Дніпро" вважався одним із найпрестижніших у місті. Тут зупинялися офіційні делегації, іноземні гості, радянська еліта. Сервіс намагалися тримати на рівні, відповідному до статусу столичного готелю.

1995 рік: "Панорама Клуб" – краєвид на мільйон

У 1995 році на 12-му поверсі відкрили ресторан "Панорама Клуб" – місце, що швидко стало легендарним. Вражаючий панорамний вид на центр Києва, Дніпро та історичні квартали зробив ресторан одним із найромантичніших закладів столиці.

Зал ресторану "Панорама Клуб"

"Панорама Клуб" працює донині, залишаючись популярним місцем для святкувань, ділових зустрічей та романтичних побачень. Для багатьох киян і гостей столиці вечеря з видом на нічний Київ – це обов'язковий пункт програми.

Краєвид з ресторану "Панорама Клуб"

2020-ті: приватизація та нова епоха

У 2020-х роках готель був успішно приватизований. Новим власником став відомий бізнесмен Максим Кріппа, який згодом придбав і сусідній готель "Україна". Це дало можливість створити готельний кластер у самому серці Києва.

Нові власники взяли курс на модернізацію готелю при збереженні його історичної цінності та архітектурної спадщини. Зусилля спрямовано на підвищення якості сервісу, оновлення номерів, покращення інфраструктури та міжнародну промоцію готелю.

Готель сьогодні: між історією та сучасністю

Сьогодні готель "Дніпро" – це чотиризірковий комплекс зі 186 номерами, власною ресторацією, банкетним і конференц-залом, бізнес-центром і сучасною інфраструктурою.

Готель поєднує історичну атмосферу радянського модернізму з комфортом для сучасних європейських гостей. Він залишається популярним серед туристів, бізнесменів і учасників міжнародних заходів у Києві.

