"Герць", "бузувір", "ґевал" і не тільки: українські слова, які мало хто знає

Розповідаємо про цікаві, але дуже рідкісні слова

Українська мова з кожним роком стає все більш поширеною та популярною. Це безперечно радує, але разом з тим постає проблема, що багато хто вчить мову поверхово, і рідкісні слова просто забуваються.

У зв’язку з цим не буде зайвим додати до свого словникового запасу кілька цікавих слів. Список з них публікує "24 канал".

Ось вони з поясненнями, що саме означає кожне слово:

  • герць, — поєдинок, змагання;
  • бузувір, — це слово вживається щодо злої, релігійно нетерпимої, фанатичної людини;
  • притичина, — перешкода (також може означати "камінь спотикання");
  • перебендя, — примхлива людина чи людина, яка може дуже весело щось розповідати;
  • блават, — волошка або блакитний шовк;
  • ринва, — труба (у тому числі стічна);
  • ґевал, — невихована, груба, незграбна людина;
  • свічадо, — дзеркало або підвісний світильник;
  • кавалок, — частина чогось; використовується у розмовній, не літературній мові;
  • легіт, — легкий приємний вітерець, бриз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає український фразеологізм "взяти на цугундер", — він не дуже поширений, і мало хто це знає.

