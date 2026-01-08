"Герць", "бузувір", "ґевал" і не тільки: українські слова, які мало хто знає
Розповідаємо про цікаві, але дуже рідкісні слова
Українська мова з кожним роком стає все більш поширеною та популярною. Це безперечно радує, але разом з тим постає проблема, що багато хто вчить мову поверхово, і рідкісні слова просто забуваються.
У зв’язку з цим не буде зайвим додати до свого словникового запасу кілька цікавих слів. Список з них публікує "24 канал".
Ось вони з поясненнями, що саме означає кожне слово:
- герць, — поєдинок, змагання;
- бузувір, — це слово вживається щодо злої, релігійно нетерпимої, фанатичної людини;
- притичина, — перешкода (також може означати "камінь спотикання");
- перебендя, — примхлива людина чи людина, яка може дуже весело щось розповідати;
- блават, — волошка або блакитний шовк;
- ринва, — труба (у тому числі стічна);
- ґевал, — невихована, груба, незграбна людина;
- свічадо, — дзеркало або підвісний світильник;
- кавалок, — частина чогось; використовується у розмовній, не літературній мові;
- легіт, — легкий приємний вітерець, бриз.
