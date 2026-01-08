"Герць", "бузувір", "ґевал" і не тільки: українські слова, які мало хто знає

Розповідаємо про цікаві, але дуже рідкісні слова

Українська мова з кожним роком стає все більш поширеною та популярною. Це безперечно радує, але разом з тим постає проблема, що багато хто вчить мову поверхово, і рідкісні слова просто забуваються.

У зв’язку з цим не буде зайвим додати до свого словникового запасу кілька цікавих слів. Список з них публікує "24 канал".

Ось вони з поясненнями, що саме означає кожне слово:

герць, — поєдинок, змагання;

бузувір, — це слово вживається щодо злої, релігійно нетерпимої, фанатичної людини;

притичина, — перешкода (також може означати "камінь спотикання");

перебендя, — примхлива людина чи людина, яка може дуже весело щось розповідати;

блават, — волошка або блакитний шовк;

ринва, — труба (у тому числі стічна);

ґевал, — невихована, груба, незграбна людина;

свічадо, — дзеркало або підвісний світильник;

кавалок, — частина чогось; використовується у розмовній, не літературній мові;

легіт, — легкий приємний вітерець, бриз.

