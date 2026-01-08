Укр

"Герць", "бузувір", "ґевал" и не только: украинские слова, которые мало кто знает

Валерия Куценко
Украинка Новость обновлена 08 января 2026, 22:52
Украинка. Фото Открытые источники

Рассказываем об интересных, но очень редких словах

Украинский язык с каждым годом становится все более распространенным и популярным. Это бесспорно радует, но вместе с тем возникает проблема, что многие учат язык поверхностно, и редкие слова просто забываются.

В этой связи не будет лишним добавить в свой словарный запас несколько интересных слов. Список из них публикует "24 канал".

Вот они с пояснениями, что именно означает каждое слово:

  • герць, — поединок, состязание;
  • бузувір, — это слово употребляется в отношении злого, религиозно нетерпимого, фанатичного человека;
  • притичина, — преграда (также может значить "камень преткновения");
  • перебендя, — капризный человек или человек, который может очень весело что-то рассказывать;
  • блават, — василек или голубой шелк;
  • ринва, — труба (в том числе сточная);
  • ґевал, — невоспитанный, грубый, неуклюжий человек;
  • свічадо, — зеркало или подвесной светильник;
  • кавалок, — часть чего-то; используется в разговорной, не литературной речи;
  • легіт, — легкий приятный ветерок, бриз.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что означает украинский фразеологизм "взяти на цугундер" — он не очень распространен, и мало кто это знает.

