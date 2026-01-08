"Герць", "бузувір", "ґевал" и не только: украинские слова, которые мало кто знает
Рассказываем об интересных, но очень редких словах
Украинский язык с каждым годом становится все более распространенным и популярным. Это бесспорно радует, но вместе с тем возникает проблема, что многие учат язык поверхностно, и редкие слова просто забываются.
В этой связи не будет лишним добавить в свой словарный запас несколько интересных слов. Список из них публикует "24 канал".
Вот они с пояснениями, что именно означает каждое слово:
- герць, — поединок, состязание;
- бузувір, — это слово употребляется в отношении злого, религиозно нетерпимого, фанатичного человека;
- притичина, — преграда (также может значить "камень преткновения");
- перебендя, — капризный человек или человек, который может очень весело что-то рассказывать;
- блават, — василек или голубой шелк;
- ринва, — труба (в том числе сточная);
- ґевал, — невоспитанный, грубый, неуклюжий человек;
- свічадо, — зеркало или подвесной светильник;
- кавалок, — часть чего-то; используется в разговорной, не литературной речи;
- легіт, — легкий приятный ветерок, бриз.
