"Герць", "бузувір", "ґевал" и не только: украинские слова, которые мало кто знает

Украинский язык с каждым годом становится все более распространенным и популярным. Это бесспорно радует, но вместе с тем возникает проблема, что многие учат язык поверхностно, и редкие слова просто забываются.

В этой связи не будет лишним добавить в свой словарный запас несколько интересных слов. Список из них публикует "24 канал".

Вот они с пояснениями, что именно означает каждое слово:

герць, — поединок, состязание;

бузувір, — это слово употребляется в отношении злого, религиозно нетерпимого, фанатичного человека;

притичина, — преграда (также может значить "камень преткновения");

перебендя, — капризный человек или человек, который может очень весело что-то рассказывать;

блават, — василек или голубой шелк;

ринва, — труба (в том числе сточная);

ґевал, — невоспитанный, грубый, неуклюжий человек;

свічадо, — зеркало или подвесной светильник;

кавалок, — часть чего-то; используется в разговорной, не литературной речи;

легіт, — легкий приятный ветерок, бриз.

