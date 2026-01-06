Без посмішки не вимовити. Яке українське слово нагадує дитинство

Найчастіше його можна почути на заході України

В українській мові є чимало кумедних та цікавих слів, до прикладу, бебрики. Цей діалектизм у більшості асоціюється з дитинством.

Адже бебрики — це діалектна, розмовна назва недостиглих, зелених абрикосів. Найчастіше це слово можна почути в західних областях та на Галичині. Хоча за даними тлумачного словника, бебрики — це назва азіатських віфінян і народів, які жили на південному узбережжі Чорного моря та біля Пропонтіди.

В українській мові це слово означає недостиглі абрикоси чи курагу. Бебрики використовували не лише діти, а й дорослі. Адже хоч зелені нестиглі абрикоси не їстівні у сирому вигляді, з них часто раніше робили варення. Воно так і називалось "варення з бебриків". Зараз можна іноді почути, що бебриками називають навіть курагу.

Додамо, що бебрики також мають кілька синонімів: жерделі, зельопухи, бобрики та біберики. У мережі користувачі пишуть:

Згадала. Рідне слово з дитинства "бебрики".



