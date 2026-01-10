На півдні України є річка з дуже моторошною назвою. Як називається і де протікає

Природа тут заворожує своєю суворою красою

Миколаївська область славиться своїми природними каньйонами, але одне місце викликає у туристів та дослідників особливий трепет. Річка, що протікає через знаменитий Актовський каньйон, вважається однією з наймістичніших водних артерій України.

Річка під назвою Мертвовід протікає Кіровоградською та Миколаївською областями. У середній та нижній течії вона проходить через вузький мальовничий каньйон. Долина Мертвовіда є частиною регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя".

Сьогодні Мертвовід — це магніт для любителів містики та екстремального туризму. Попри назву, природа тут вражає своєю суворою красою: гранітні скелі висотою до 50 метрів і величезні валуни створюють пейзаж, який часто називають "Долиною диявола".

Мертвовід у середній течії. Фото: wikipedia.org

Скелясті береги річки. Фото: wikipedia.org

Сама назва річки оповита похмурими легендами, що сягають корінням у глибоку давнину. Існує три основні версії походження цього зловісного топоніма.

Долина Мертвовіда. Фото: wikipedia.org

Звідки пішла назва

Скіфський шлях у потойбічному світі. Згідно з історичними переказами, саме за течією Мертвовода стародавні скіфи відправляли в останню путь своїх царів. Вважалося, що води річки несуть правителів у "країну мертвих". Історики пов’язують це про те, що у долині річки розташована безліч скіфських курганів. Легенда про татарську навалу. Більш "народна" версія говорить, що в часи набігів кочівників місцеві жителі, не в змозі здолати ворога мечем, зварили отруйний відвар із трав і вилили його в річку вище за течією. Татари, напоївши коней та напившись самі, загинули. З того часу річку прозвали Мертвоводом. Геологічна особливість. Вчені дають прозаїчне пояснення: через високий вміст сірководню і специфічного складу ґрунтів у деяких притоках вода за старих часів була непридатна для пиття, а вузьке річище, затиснуте між високих скель, створювало гнітючу атмосферу "неживого" місця.

Зазначимо, що південь України багатий на водоймища з незвичайними назвами. Раніше "Телеграф" писав про озеро "Китай" на Одещині.