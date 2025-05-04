Схожий на Крим та ощасливить всю родину: цей каньон на Миколаївщині обов'язково слід відвідати у 2025 році

Подорожуйте незвичними містами України разом з "Телеграфом"

Актовський каньйон, розташований у Миколаївській області неподалік від села Актове, є однією з найвражаючих природних пам'яток України, яку часто називають "Малим Кримом", "Гранд-Каньйоном", або "Долиною диявола".

"Телеграф" розповість, що відомо про цю місцину. А також, як туди дістатись потягом з різних міст України.

Варто зазначити, що цей унікальний природний об'єкт розкинувся вздовж річки Мертвовод у межах природного національного парку "Бузький Гард". Каньйон простягається приблизно на 3 кілометри в довжину і має глибину до 50 метрів. Його особливістю є гранітні скелі віком понад 2 мільярди років, що створюють фантастичні пейзажі.

Актовський каньйон у Миколаївській області

Відвідувачі каньйону можуть насолодитися не лише мальовничими краєвидами та унікальними геологічними формаціями, але й багатою флорою і фауною. Тут зростає понад 900 видів рослин, серед яких чимало рідкісних та ендемічних, занесених до Червоної книги України.

Як виглядає Актовський каньйон у Миколаївській області

Природа поруч з Актовським каньйоном

У каньйоні можна зайнятися різноманітними видами активного відпочинку: пішими походами гірськими стежками, скелелазінням, рафтингом по річці Мертвовод (особливо під час весняного паводку), а також просто влаштувати пікнік на березі річки.

Щодо купання — так, у річці Мертвовод можна купатися, але варто зважати на те, що її глибина та швидкість течії можуть змінюватися залежно від сезону. Найкращий час для купання — літо, коли вода достатньо прогрівається. Річка має кілька природних басейнів з кришталево чистою водою, де особливо приємно освіжитися у спекотний день. Місцеві мешканці ловлять рибу.

Вода у Актовському каньйоні

Цікавою особливістю Актовського каньйону є його містична аура — назва річки Мертвовод пов'язана з легендами про скіфські поховальні обряди, які колись відбувалися в цих місцях. За древніми переказами, саме тут скіфи проводили у останню путь своїх царів.

Як дістатися до Актовського каньйону

Найкращий спосіб дістатися до Актовського каньйону — це спочатку доїхати до Миколаєва або Вознесенська, а звідти — автотранспортом до села Актове.

З Києва: Прямого потяга до села Актове немає. Варто їхати потягом Київ-Миколаїв (час у дорозі близько 9 годин), а з Миколаєва до каньйону можна дістатися автобусом до Вознесенська (близько 1,5 години), а далі — місцевим транспортом або таксі до села Актове (приблизно 20-30 хвилин).

Як дістатись з Києва

З Харкова: Потягом до Миколаєва з пересадкою у Дніпрі або Києві (загальний час у дорозі 12-14 годин), далі — як описано вище.

Як дістатись з Харкова

Зі Львова: Потягом Львів-Миколаїв з можливою пересадкою в Одесі (час у дорозі близько 15-16 годин), далі — автотранспортом.

Як дістатись зі Львова

З Дніпра: Прямим потягом Дніпро-Миколаїв (час у дорозі близько 6-7 годин), далі — автотранспортом.

Як дістатись з Дніпра

З Одеси: Потягом до Миколаєва (близько 3-4 годин), або прямим автобусом до Вознесенська, а звідти — до села Актове.

Як дістатись з Одеси

Раніше "Телеграф" розповідав, чому варто відпочити на Шацьких озерах у 2025 році.