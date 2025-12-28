На Одещині "сховався" Китай. Що це за місце і звідки пішла назва

Фрази: "Поїхав на Китай" або "Рибалив на Китаї" тут є звичними

Багато мандрівників, проїжджаючи півднем Одеської області, завмирають від подиву, почувши від місцевих знайому з дитинства назву. Здається, що сталася географічна помилка чи відкрився портал до Східної Азії.

Насправді щоб побачити цей "Китай", не потрібні візи та багатогодинні перельоти. Йдеться про унікальний природний об’єкт — озеро Китай, що причаїлося в Ізмаїльському та Кілійському районах.

Китай на Одещині — що про нього відомо

Озеро витягнуте з півночі на південь і тягнеться на 24 кілометри, займаючи площу близько 60 квадратних кілометрів. Його ширина становить від 3 до 3,7 км, а максимальна глибина у північній частині сягає 5 метрів. Влітку вода прогрівається до +27 ° C, а взимку водоймище покривається льодом. Помірна мінералізація надає озерній воді унікальних фізико-хімічних властивостей.

Відокремлена від Дунаю дамбою, це водоймище відіграє виключно важливу роль у місцевій екосистемі: воно забезпечує зрошення сільськогосподарських земель і служить притулком для багатьох видів рослин і тварин.

Рельєф берегової лінії різноманітний: від крутих урвищ до тихих піщаних пляжів. Китай умовно поділено на північну та південну частини, з’єднані протокою шириною близько 600 метрів. Через протоку проходить міст, що забезпечує зручне сполучення між берегами.

Звідки пішла назва "Китай"

Попри привабливу екзотику, зв’язку з Великою Китайською стіною або чайними плантаціями тут немає. Історики виділяють дві основні версії:

Кочівники, побачивши червоні береги озера, порівнювали їх із глинистими землями Китаю, що могло призвести до такого найменування. Друга версія пов’язує походження назви з татарськими племенами хитаї, які оселилися у цих місцях та дали ім’я водоймі.

У серпні 2025 року повідомлялося, що нестача води та аномальна спека гублять унікальні озера півдня Одеської області — Придунайські водоймища, зокрема Китай та Катлабуг. Останніми роками стан озер погіршився.