Невтішний прогноз для Києва: сильний мороз ще вдарить по столиці

В столиці морози затримаються до кінця тижня

В Києві встановилась морозна погода з сильними снігопадами. Але показники термометрів все ще не сягнули своєї межі.

На наступному тижні температура повітря опуститься до -19 градусів. Про це свідчать дані метеорологічних сервісів.

Коли в Києві посилиться мороз

Дані сайту Sinoptik.ua свідчать про посилення морозів в Києві. У вівторок, 13 січня, температура вночі опуститься до рекордних -19 градусів. Вдень термометри покажуть -13 градусів. Така температура протримається ще два дні, після чого морози почнуть спадати і до кінця тижня вночі очікується -8 градусів, а вдень -5 градусів. Протягом тижня опади малоймовірні.

13 січня в Києві буде -19 градусів

Згідно з даними сайту Meteofor в Києві до четверга, 15 січня, встановиться морозна та сніжна погода. Температура повітря вночі опусктатиметься до -15 градусів, а вдень -5 градусів. Вже у п'ятницю, 16 січня, почнеться різке потепління до -4 градусів вночі та 0 градусів вдень.

В Києві прогнозується морозна погода

А дані сайту Meteo.ua показують карколомні зміни погоди в Києві протягом наступного тижня. Так, найхолодніше буде у вівторок, 13 січня, вночі -16 градусів, вдень -11 градусів. А вже у четвер, 15 січня, температура різко зросте до +1 градуса вдень та -9 градусів вночі. Очікуються короткочасні опади у вигляді мокрого снігу. Вже в суботу, 17 січня, прогнозується 0 градусів вночі та +1 градус вдень.

В Києві протягом тижня може різко змінитись погода

Що прогнозують в Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі прогнозують, що сильні морози також вдарять по столиці у вівторок, 13 січня. Вночі температура повітря опуститься до -18 градусів, а вдень -10 градусів. І такі температурні показники протримаються до кінця тижня.

Прогноз Укргідрометцентру

Раніше "Телеграф" розповідав, яка погода буде в січні та коли чекати потепління