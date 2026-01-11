Неутешительный прогноз для Киева: сильный мороз еще ударит по столице

В столице морозы задержатся до конца недели

В Киеве установилась морозная погода с сильными снегопадами. Но показатели термометров все еще не достигли своего предела.

На следующей неделе температура воздуха опустится до -19 градусов. Об этом свидетельствуют данные метеорологических сервисов.

Когда в Киеве усилится мороз

Данные сайта Sinoptik.ua свидетельствуют об усилении морозов в Киеве. Во вторник, 13 января, температура ночью опустится до рекордных -19 градусов. Днем термометры покажут -13 градусов. Такая температура продержится еще два дня, после чего морозы станут спадать и к концу недели ночью ожидается -8 градусов, а днем -5 градусов. В течение недели осадки маловероятны.

13 января в Киеве будет -19 градусов

Согласно данным сайта Meteofor в Киеве до четверга, 15 января, установится морозная и снежная погода. Температура воздуха ночью будет опускаться до -15 градусов, а днем -5 градусов. Уже в пятницу, 16 января, начнется резкое потепление до -4 градусов ночью и 0 градусов днем.

В Киеве прогнозируется морозная погода

А данные сайта Meteo.ua показывают кардинальные изменения погоды в Киеве на следующей неделе. Так, холоднее всего будет во вторник, 13 января, ночью -16 градусов, днем -11 градусов. А уже в четверг, 15 января, температура резко увеличится до +1 градуса днем и -9 градусов ночью. Ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега. Уже в субботу, 17 января, прогнозируется 0 градусов ночью и +1 градус днем.

В Киеве в течение недели может резко измениться погода

Что прогнозируют в Укргидрометцентре

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сильные морозы также ударят по столице во вторник, 13 января. Ночью температура воздуха опустится до -18 градусов, а днем -10 градусов. И такие температурные показатели продержатся до конца недели.

Прогноз Укргидрометцентра

