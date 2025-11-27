Найкращий виноград без кісточок — ви здивуєтеся, як легко його виростити

Кишмиш або безкістковий виноград має великий попит. Але який сорт кишмишу вибрати, якщо існує кілька десятків?

Виноград буває з насінням (або як кажуть у народі з кісточками) і без нього. Будь-який безнасінний виноград — це кишмиш, і останнім часом він має величезний попит. Вживати такі ягоди особливо люблять маленькі діти, для яких кишмиш — це як цукерка, смачна та корисна одночасно.

Важливо: кишмиш (у сенсі сушений виноград) та кишмиш (у сенсі сорт винограду без кісточок) – це синоніми. А ще є родзинки — це будь-який сушений виноград, і з кісточками і без.

Найкращим сортом кишмишу в Україні можна назвати Століття. Протягом років, надійний, дуже врожайний, досить невибагливий, з величезними гронами і не дрібною ягодою — цей представник американської селекції доставляє лише позитивні емоції.

Саджанець кишмишу Століття в ціні не дорогий, бо не є новинкою. Дозріває в умовах Дніпропетровської області на кінець серпня, початок вересня . Не тріскається, не ушкоджується осою, має хорошу транспортабельність. Морозостійкість на рівні мінус 23 градусів, а це означає, що у південних і частково в центральних регіонах України може вирощуватися без укриття.

У Століття немає кісточок зовсім! Жодних обробок гібереліном йому не потрібно

Особливість Століття: йому потрібні хороші опори і багато місця, при наборі деревини швидко товщають пагони, а грона стають ще більшими.

Вживати Століття одне задоволення: легкий мускат смак, з приємним підхрустом і середнім рівнем цукру. Залишається додати, що мінімум три профілактичні обробки (по п’ятому листку, до цвітіння і після) для Століття стануть у нагоді, щоб не допустити захворювань, властивих винограду.

Кишмиш Століття — гарний і смачний

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав сорти винограду, які найкраще продаються на ринку в Україні за підсумками 2025 року.