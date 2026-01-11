Кияни влаштували свій "пункт незламності" з шашликами та підкорили мережу (фото)

Кияни знову продемонстрували незламність українського духу

Жорсткі відключення світла в Києві не змушують містян сумувати. Так, жителі лівого берега столиці влаштували пікнік з шашликом прямо у своєму дворі.

Кадри з відео миттю стали хітом соцмереж. Їх підхопили навіть всі відомі інформаційні канали з понад мільйонною аудиторією.

На фото, знятих з висоти можна помітити велику кількість людей на дитячому майданчику. З усього видно, що вони влаштували зустріч на тлі аварійних відключеннь світла.

"Лівий берег, сусіди влаштували пікнік з шашликом, бо немає світла і особливо нічого робити", — пише автор.

"Пишаюсь нашими людьми". "Шікардос". "А де шашлик? Бухло тільки видно)", — пишуть в коментарях.

"Молодці грітися якось треба". "О, це я розумію центр незламності". "Нас не здолати. Найкраща нація на планеті!!!! Немає жодних сумнівів!", — зазначають в мережі.

"Мужики знайшли привід)". "Молодці, круто". "Вони ідею іншим підкинули" "На бухлі не економили" — "Ну так на електриці зекономили". "Чомусь раніше не було світла і пікніків не було. Можливо, що немає тепла?". "Ми так все вип'ємо за упокій ботоксного! Молодці". "Ми в Одесі теж так робили, коли світло не було 5 днів, ще й глінтвейн варили. Тримаємось", — жартують в мережі.

Також, деякі люди висловлювали думки в пітримку або проти такого заходу. І кожна зі сторін висловила свої аргументи.

"Класно, теж хочу так". "З бухлом той пікнік. Одні в окопах, інші коньячок розпивають". "І тцкшника не бояться, заброньовані мабуть". "Молодці хоч якась балаканина у дворі", — сперечаються в коментарях користувачі.

Варто додати, що відео стало таким натхненним, що його поширили інформаційні канали з великою аудиторією. Це дає можливість впевнитись, що така бадьорість духу демонструє незламність українців.

