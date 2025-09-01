Популярні й досі: які українські імена мають князівське походження (перелік)

Звучать вони шляхетно

Українські імена мають багату історію походження, оскільки розвивались разом і з суспільством. Тому не дарма у певний момент історії зʼявились імена князівського походження.

Це ті, які найчастіше давали князям, їхнім дітям або родичам. Про це пише кандидат філософських наук Світлана Хрипко у своїй публікації "Культура ім'янаречення: етногенез імен та давній іменослов".

У сучасному вимірі їхня популярність зростає, адже звучать такі імена досить шляхетно і несуть у собі відбиток українського етносу. Більшість цих імен була створена ще за часів Київської Русі та пізніше Київського Князівства, засвідчуючи неабиякий словотворчий хист і обдарованість наших пращурів.

Ці імена, зазвичай, складаються з двох основ, одна з яких досить популярна і поєднуватися з різними іншими основами. До таких основ належить -слав, -мир, -волод, -гост, -бор, -полк, -мисл, -ніг, -вой, -дар, -зар, -хвал, -мил, -люб та ін.

Тож так і утворились князівські імена Богуслав, Владислав, Ізяслав, Ростислав, Пакослав, Всеслав, Воротислав, Борислав, Радислав, Мойслав, Переяслав, Святослав, Судомир, Ладимир, Ратимир, Рогволод, Дорогост, Воїбор, Ратибор, Ярополк, Добромисл, Любомисл, Володар, Світозар, Богухвал, Людмил, Добролюб, Мстибог, тощо.

