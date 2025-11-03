Благословенні від народження: 11 українських жіночих імен з доброю долею

Мільйони українок носять ці імена

Напевно, багато хто помічав, що ім’я робить свій внесок у формування особистості та життя людини. Так, є низка імен, які заведено вважати щасливими. Про які жіночі імена можна сказати, що вони дарують своїй власниці хорошу долю, — "Телеграф" розповість нижче.

Галина. Це давньогрецьке ім’я, яке прямо перекладається як "спокій". Вважають, що Галі зазвичай врівноважені й дуже щасливі. В Україні майже 750 тисяч жінок має ім’я Галина.

Віра, Надія, Любов. ​ Це старослов’янські імена, які говорять самі за себе, — що ж може зробити людину щасливою, як не віра, надія і любов? Зауважимо, що в Україні на 2024 рік зареєстровано понад 300 тисяч Вір, 616 тисяч Надій та майже 540 тисяч Любовей.

Олена. Це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "сонячне світло". Вважається, що Олени теж самі по собі дуже світлі та оптимістичні особистості. Це п’яте за поширеністю ім’я в Україні, яке носить понад мільйон жінок.

Ірина. Це ім’я також має грецьке походження та перекладається як "мир", "спокій". Вважають, що Ірини зазвичай спокійні, віддані, добрі й чуйні. В Україні мешкає зараз понад 763 тисячі Ірин.

Тетяна. Це ім’я з грецької означає "упорядниця", і вважається, що Тетяни вміють упорядковувати своє життя так, щоб у них все було радісно, спокійно та добре. Це ім'я найпоширеніше серед жінок в Україні, його носить 1,21 млн українок.

Оксана (або Ксенія). Це ім’я перекладається з грецької як "гостинна", і добре описує носительок цих імен, — зазвичай вони щедрі, щасливі та мають щасливу долю. 522 тисячі українок носять ім’я Оксана, ще близько 30 тисяч – Ксенія.

Ганна (або Анна). Це єврейське ім’я, яке означає "благодать". Анни зазвичай прагнуть допомагати оточуючим, навіть малознайомим людям, а доля балує їх у відповідь. Цікаво, що в Україні мешкає понад 755 тисяч жінок на ім’я Ганна та ще майже 140 тисяч на ім’я Анна.

Марія. Це теж єврейське ім’я, яке означає "улюблена", "бажана", "пані". Марії зазвичай вміють постояти за себе, сильні у навчанні та вміють досягати бажаного. Це дуже поширене в Україні ім’я, яке носить майже 900 тисяч жінок.

Катерина. З грецької це ім’я означає "чиста". Катерини відрізняються сильною енергетикою, наполегливістю та чесністю. В Україні на 2024 рік є понад 470 тисяч Катерин.