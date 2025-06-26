Не Богдан і не Світлана: як насправді звучали давні українські імена до русифікації

Давньоукраїнські імена, які майже зникли

Український народ століттями боровся за право на власну ідентичність. Чимало давніх українських імен поступово зникли з ужитку через систематичну русифікацію та нав'язування чужих традицій.

"Телеграф" зібрав найяскравіші автентичні імена, які були витіснені зі щоденного вжитку протягом періоду російського впливу.

Які чоловічі імена зараз не використовуються через русифікацію

Які чоловічі імена зникли через русифікацію

Яскравим прикладом втраченої спадщини є ім'я Божидар або Божедар, що означає "дар Божий". Це автентичне українське ім'я майже зникло, витіснене більш поширеними російськими аналогами, зокрема Богданом. Хоча обидва імені мають схоже значення, саме Божидар є давньою частиною української культурної традиції.

Вогнеслав — ім'я, що перекладається як "той, що славить вогонь" — пов'язане з дохристиянськими віруваннями наших предків. Через християнізацію та подальшу русифікацію воно практично вийшло з ужитку на території України, хоча зберігається в інших слов'янських народів.

Чоловіче ім'я Златан, що означає "золотий", також стало рідкісним явищем в Україні.Натомість набули поширення імена типу Зиновій чи Захар, які активно пропагувалися в часи російського панування.

Любомир, хоч і не зникло повністю, але стало значно менш популярним під тиском російських імен на кшталт Лаврентій чи Леонід. Тепер це ім'я поступово повертається до вжитку, особливо на західних теренах України.

Ратибор — ім'я, що означає "воїн боротьби" — має глибоке історичне коріння. Воно практично зникло через церковний вплив і системну заміну на російські варіанти, такі як Роман чи Ростислав.

Які жіночі імена зникли через русифікацію

Які жіночі імена зникли через русифікацію

Серед жіночих імен також спостерігалася подібна тенденція. Ім'я Весна, безпосередньо пов'язане з природою, було майже повністю витіснене іменами на кшталт Віра чи Валентина.

Зореслава — "слава зорі" — не витримало конкуренції з російськими іменами, такими як Софія чи Світлана. Сьогодні це ім'я зустрічається надзвичайно рідко, переважно в родинах, що свідомо підтримують українські традиції.

Особливої уваги заслуговує ім'я Лада, пов'язане з язичницькою богинею кохання та краси. Це ім'я стало майже невживаним через заміну на християнські варіанти, наприклад, Ларису.

Милослава — "мила славі" — втратило популярність через нав'язування імен типу Марія чи Наталія. Зараз воно поступово повертається до вжитку, особливо серед свідомих українських родин.

Ім'я Оріяна, що означає "світанкова", також практично зникло під тиском стандартизованих російських імен. Це одне з найменш відомих давніх українських імен, яке рідко згадується навіть в етнографічних дослідженнях.

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