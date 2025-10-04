Ці чоловічі імена найпоширеніші в Україні – але в західних областях їх не люблять

На карті чітко видно, що на Львівщині, Тернопільщині, Прикарпатті та Закарпатті ці імена можна не так вже й часто зустріти

Українські імена Олександр та Сергій — найпоширеніші в Україні чоловічі імена станом на 2025 рік. Майже три мільйони чоловіків їх носять. Проте "Телеграф" помітив цікавий момент.

Судячи з інформації сервісу "Рідні", який має у своєму розпорядженні генеалогічні дані українців, ім’я Олександр найпоширеніше в Україні та його носить 1,57 мільйона чоловіків. При цьому цікаво, що найрідше воно зустрічається у західних областях країни — у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Поширеність імені Олександр в Україні

Схожа ситуація і з другим за розповсюдженістю в Україні імені Сергій, яке носить понад 1,2 мільйона чоловіків, — при цьому найчастіше їх можна зустріти у південних та східних областях України, у той час як найменше воно поширене у тих же Львівській, Івано-Франківській. Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.

Поширеність імені Сергій в Україні

Варто зауважити, що така закономірність може бути пов’язана з популярністю імен "Александр" та "Сергей" у Росії, через що вони могли прижитися краще в тих областях України, де більший відсоток російськомовного населення.

Однак водночас зазначимо, що насправді обидва ці імені не російські, а прийшли на Київську Русь із давньогрецької мови. Ім’я Олександр перекладається як "хоробрий захисник", а Сергій — "слуга Божий", "знатний".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як змінився український правопис у 2024 році, — з травня ціла низка норм стала обов’язковою.