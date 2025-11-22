Перевірте, може у вас — одне із них. Які кумедні прізвища носили наші предки-козаки

Цим родовим іменам понад 400 років

В Україні є чимало смішних прізвищ, деякі з них походять ще з козацької доби та часі Запорозької Січі. Зокрема родове ім'я Набийвіз чи Некормигостенко.

Як зазначив користувач у Threads, прізвище Некормигостенко було зареєстроване у реєстрі війська Запорозького у 1649. Однак наразі на території України це родове ім'я не зустрічається, воно не збереглось.

Значення прізвища

Родове ім'я Некормигостенко, на думку істориків, має щонайменше дві теорії походження. Перша — той, хто не годує гостей, адже прізвище буквально складене з двох слів "некорми" та "гость". Друга версія — прізвище могло означати "той, хто не прийшов на гостину".

Прізвище Некормигостенко

У коментарях чимало українців почали згадувати, які цікаві та смішні прізвища зустрічались їм протягом життя: "У мами дівоче — Набийвіз. На сайті ridni.org людей з таким прізвищем — 12 і всі вони мамині родичі і з Херсонської області"; "З очевидно козацьких прізвищ я зустрічала лише Задависвічку". Досить багато родових імен складені з двох чи більше слів та мають козацьке коріння.

Прізвище Песиголовець

Які ще прізвища зустрічали українці:

Песиголовець

Набийвіз

Неїжборщ

Нагнибіда

Помогайбо

Непийпиво

Дрібноход

Твердохліб

Недайвода

Заплюйсвічко

