Символ Донеччини і не тільки. Яку страву місцеві називали "Териконом" та чому

Її готували не тільки в родинах шахтарів

Одним з найяскравіших символів українського Донбасу є терикони, які й досі дивують багатьох людей. Однак лише одиниці знають, що на честь цих "гір" було названо одну місцеву страву.

"Телеграф" розповість з чого її роблять та чому саме називають "Териконом". Зауважимо, що фактично ця страва має два основних компоненти — картопля та томатна паста.

На Донеччині та Луганщині свого часу була досить популярна картопля, яку називали "Терикон". Адже до звично картопляного пюре додавали трохи томатної пасти чи соку. Суміш добре вимішували, доводили до смаку спеціями та подавали у вигляді гірки.

Картопля Терикон

Зазвичай пюре для цієї страви готували густим, щоб воно добре трималось купи. Іноді замість томатної пасти додавали підливку, яку робили, обсмажуючи м'ясо, дрібно нарізану цибулю з томатами.

Чому червоне пюре з томатною пастою називали "Териконом"

Тут все досить просто, більшість териконів мають червоний колір. Це добре видно на фото. Адже їх формували з вже згорілого вугілля, тобто жужолки. А через те, що більшість людей на Донбасі працювали саме у вугільних шахтах, з'явилась така страва як "Терикон".

Терикон

До слова, на Донеччині картопляне пюре називали по-різному, до прикладу, товченка, м'ячка, товчанка та товченя.

