Звучить ніби жарт: як в Україні називають цю популярну страву

Цю пряну приправу традиційно готують перед Різдвом, Святвечором та Великоднем

В нашіій мові безліч таких цікавих і кумедних слів, що іноді навіть два українці сидячи за столом не завжди розуміють про що мова. Це також стосується і назв кулінарних страв.

В одній із соцмереж оприлюднене відео з палкою суперечкою щодо значення слова "цвіклі". "Телеграф" розповість, звідки пішло це незвичне слово та що воно означає.

На відео один з чоловіків просить свого товариша передати йому "цвіклі". Чоловік з подивом дізнається, що це традиційний хрін з буряком, що подається як приправа.

Що таке цвіклі

Цві́клі — це страва української та польської кухні з тертого печеного або вареного столового буряка, хрону та прянощів. Вона найбільш поширена у західних регіонах України.

Цвіклі. Фото Вікіпедія

Подають цвіклі до м'ясних страв. Традиційно цю страву готують перед Різдвом, Святвечором та Великоднем.

Цвіклі. Фото Вікіпедія

Існує кілька варіацій цвіклів. Зокрема, з хроном, без хрону, з чорносливом та квасолею, зі сметаною, лимонним соком.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке смішне українське слово значить зовсім не те, що здається, оскільки схожим чином називають і наркоторгівців.