Їхні назви перетворюють на матюки: в Україні є два села з цікавою історією

Історія протистояння між населеними пунктами триває з 2019 року

В Обухівському районі Київської області між собою періодично конфліктують два села — Юшки та Гребені. Жителі звинувачують один одного в заміні літер у назвах сіл на вказівниках, внаслідок чого виходять матюки.

Ще у 2019 році на табличці з назвою Юшки хтось додав перед назвою літери "х" та "у". У відповідь один із місцевих жителів нібито стер перші дві літери на вказівнику при в’їзді до села Гребені. Таким чином, у цих двох випадках вийшли нецензурні слова.

З того часу між селами справжній конфлікт та періодично місцеві зафарбовують нові "шедеври" на табличках. Про це йдеться у матеріалі "ТСН".

Село Гребені

Порівняно із селом Юшки, Гребені — велике. У ньому є магазин, музей, зупинка… Завідувачка музею розповідає, що в історії села справді було форсування Дніпра, але війни із Юшками ніколи не було. Вона також визнає, що назву села іноді скорочують до непристойного, але це роблять не місцеві жителі.

Але це не жителі наших сіл", тому що "ми товаришуємо, а не воюємо". А щоб довести свою вихованість, ведуть до новозбудованої церкви та переконують – півсотні пенсіонерів, які живуть у селі, лайливих слів на табличках писати не можуть, бо тихі й у Бога вірують розповідають люди.

Історія назв сіл цікава: Гребені розташоване на гребенях, а Юшки отримали своє ім’я від того, що козаки за старих часів заїжджали туди і варили юшку. Досі пів села Гребені вважають колишніми "юшківцями".

Село Гребені

Зазвичай на покажчику "Гребені" зафарбовують дві перші літери. І місцеві кажуть, що це роблять не мешканці села. Якось їм вдалося зловити хуліганку з фарбою і вона виявилася не місцевою. Однак ніяк карати мешканці села її не стали.

Село Гребені. Покажчик. Скріншот "ТСН"

Село Юшки

Село Юшки розташоване в Обухівському районі Київської області.

Площа цього населеного пункту складає 2,656 км2.

Згідно з останніми даними у відкритих джерелах, населення села складає 169 осіб (дані з того часу могли значно змінитись).

Село Юшки. Покажчик. Скріншот "ТСН"

