"Песець" в Україні був ще 700 років тому. Як з’явилася кумедна назва села і де воно розташоване

Українські топоніми не перестають дивувати: на карті країни можна знайти назви, які сьогодні звучать як іронічний коментар до життєвих негараздів. Одне з таких місць знаходиться у Хмельницькій області.

Поки одні використовують це слово як евфемізм для опису повного краху, жителі цього села спокійно ходять його вулицями і пишаються давньою історією. "Телеграф" розповідає про село Песець.

Населений пункт із неординарною назвою входить до складу Новоушицької громади Кам’янець-Подільського району. Попри сучасні асоціації з тупиковими ситуаціями, етимологія назви сягає корінням у глибоке середньовіччя і пов’язана з мисливськими традиціями.

Легенда про князівське полювання

Згідно з переказами, Песець був заснований у 1255 році князем Данилом Галицьким. Легенда свідчить, що князь вибрав це місце після вдалого полювання на "песця". Хоча полярні лисиці ніколи не водилися на Поділлі, історики пояснюють це тим, що за старих часів "песцями" називали й інших представників сімейства псових — наприклад, молодих лисиць чи вовків.

Саме ця версія закріпилася в офіційних джерелах і знайшла відображення у символіці: на гербі села, розділеному синьою хвилястою лінією (символом місцевої річки), зображені два пухнасті звірята.

Історичні віхи

Перші писемні згадки про село датуються 1430 роком. У пізніші часи Песець був відомий завдяки маєтку барона Местмахера. Свого часу барон розгорнув тут активну діяльність: відкрив ремісничу школу та запустив гуральню. На жаль, сьогодні панська садиба, яка колись була архітектурною окрасою краю, перебуває в напівзруйнованому стані і поділяє долю багатьох забутих пам’яток архітектури.

