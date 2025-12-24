Тренд із новорічними ШІ-фото вийшов з-під контролю. Нарядили вже навіть Трампа та Януковича (фото)

Курйозні фото з’явилися в мережі

У соцмережах набирає популярності новий візуальний тренд зі стилізованими "зимовими портретами". Користувачі масово публікують зображення у національних образах з вінками з ягід, червоними намистами та сніговим тлом, але цей флешмоб вже перетворився на курйоз.

Спочатку це була святкова естетика з елементами фольклору. В основному мережу заполонили такі фотографії, зроблені дівчатами.

Однак останніми днями тренд буквально перетворився на мем.

У пабліках публікують смішні фотографії, де з вінками на головах відомі всій Україні особи:

Колишній президент — втікач Віктор Янукович

Колишній прем’єр України Микола Азаров, який втік до Росії

Бізнесмен, який фігурує у справі про корупцію в "Енергоатомі" Тимур Міндіч

У несподіваному народному антуражі в мережі опублікували фото президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Зазначимо, що створити таке зображення з будь-якою особою може абсолютно кожен в ChatGPT.

