Назви цих двох сіл в Україні регулярно перетворюють на матюки. Де вони знаходяться

Через дотепні курйози з покажчиками селяни регулярно сваряться

На Київщині є два села з досить звичайними назвами, однак українці регулярно перетворюють їх на матюки. Йдеться про населені пункти Юшки та Гребені. На покажчиках цих сіл регулярно з'являються нові букви чи навпаки.

У першому випадку постійно домальовують дві літери, а на другому — замальовують перші дві літери. Таким чином назви перетворюються на матюки. Цікаво, що такі курйози стали серйозною темою для суперечок між селянами, адже вони в цьому звинувачують один одного.

За даними ТСН, ця історія тягнеться ще з 2019 року. Саме тоді вперше хтось домалював попереду літери "х" та "у" до назви села Юшки. Тоді жителі села нібито вирішили помститись сусідові та стерли дві літери на покажчику при в’їзді до села Гребені.

Село Гребені. Фото: скриншот з відео

Додамо, що навіть на фото з мережі добре видно, що покажчик не раз фарбували та доводили до ладу. Цікаво, що село Гребені більше за Юшки. Тут є зупинка, магазини та музей. Його завідувачка розповідає, що історія села Гребені почалась під час форсування Дніпра. Вона переконана, що назву скорочують до матюка не інші селяни.

До слова, село Гребені було розташоване на гребенях, тому має таку назву. А село Юшки так назвали, адже козаки, коли сюди приїздили часто варили юшку.

Село Юшки. Фото: скриншот з відео

Для довідки

Село Юшки знаходиться в Обухівському районі Київської області. Його площа – 2,656 км кв. Згідно з останніми даними у відкритих джерелах, населення села складає 169 осіб (дані могли змінитися).

Гребені знаходяться в Обухівському районі Київської області. Колишній адміністративний центр Гребенівської сільської ради, якій підпорядковано село Юшки, зараз є адміністративним центром Гребенівського старостинського округу. Населення за переписом 2001 року становило 379 осіб.

