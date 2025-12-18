Чому круглу піцу досі кладуть у квадратну коробку: причина дивує простотою

У піцерій усе пораховано

Піца кругла, а коробка — квадратна. Цьому є просте та фінансово обґрунтоване пояснення.

Акаунт FactBuddy у TikTok пояснив, чому використовують саме квадратну форму. Він зазначив, що круглі коробки для піци існують вже понад десятиліття, проте піцерії не поспішають ними користуватись і причина для цього — економія коштів.

Для того, щоб виготовити круглу коробку потрібно більше картону і їх важче складати одну на одну. Тоді як квадратні коробки дешевші у виробництві, для них потрібен лише один аркуш картону, а скласти їх надзвичайно просто за нанесеною розміткою. Зберігати їх також простіше, ніж круглі — вони пласкі, поки їх не зберуть

Схема, як зібрати коробку для піци зі шматка картону

Користувачі в коментарях жартують, що таємниця насправді ще глибша, нагадуючи, що коробка квадратна, піца кругла, а ріжуть її на трикутники, порівнюючи з серіалом "Гра в кальмара".

Коментар до відео

Зазначимо, що на батьківщині піци — в Італії, для доставки піци використовували металеві контейнери, та це було незручно і важко. Картонну коробку почали використовувати в США в 40-х роках. Одним з плюсів також є те, що в коробці лишається достатньо повітря, щоб піца не розмокала від пари.

