Навіщо на дні пластикової пляшки є "квітка" із п'яти ніжок? Це зовсім не для краси

Це інженерне рішення вирішує кілька задач

Дно пластикових пляшок, у яких продають газовану воду та солодкі напої, не пласке, а розділене на п'ять "пелюсток". Це зроблено не для краси та має практичне пояснення.

"Телеграф" розповідає, навіщо у пластикових пляшках роблять п'ять ніжок (так звану петалоїдну основу). Виявляється, без них пляшки з газованими напоями не могли б стояти.

Тиск та стійкість пляшки

Газовані напої містять розчинений вуглекислий газ під тиском. Якби дно було пласким, воно просто роздувалося б та деформувалося, а пляшки не могли б стояти. П'ять секторів дна утворюють арочні форми, які рівномірно розподіляють внутрішній тиск по всій поверхні дна. В результаті воно не деформується.

Конструкція дна пластикової пляшки для газованих напоїв

Кращі характеристики стійкості

П'ять точок контакту з поверхнею захищають пляшку від хитання та перекидання, навіть на не зовсім нерівній поверхні. "Квітка" на дні втримує пляшку від падіння.

Пластикова пляшка має "квітку" на дні

Міцність

П'ятипелюсткова структура дна робить його міцнішим. При цьому досягається це без використання додаткового матеріалу, що спрощує виробництво та не вимагає додаткових витрат.

