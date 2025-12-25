Ви не здогадувалися про користь цієї деталі: навіщо на джинсах потрібні заклепки

Це маленька, але важлива частина нашого повсякденного одягу

Джинси є базовою річчю гардероба, але мало хто думає про те, навіщо на них роблять маленьку кишеню і для чого потрібні металеві заклепки? І причина тут не у красі.

Виявляється, що ця деталь має корисну функцію. Детальніше про це розповіли у матеріалі Historyfacts.

Навіщо на джинсах потрібні заклепки?

Металеві заклепки на джинсах з’явилися більше століття тому і стали однією з найвідоміших деталей цього одягу. У 1870 році кравець Джейкоб Девіс зіткнувся з проблемою: штани робітників і фермерів швидко рвалися, особливо у місцях кишень, де люди носили інструменти. І щоб зміцнити тканину, він вирішив використати невеликі металеві заклепки — таку саму ідею він раніше застосовував під час виготовлення кінських попон і чохлів для возів.

Як з’явилися заклепки на джинсах, Фото: emilia-spanish.ru

Його рішення виявилося неймовірно ефективним. Чоловічі штани стали міцнішими, і ця проста деталь стала справжнім порятунком. У 1873 році Девіс разом із постачальником тканин Ліваєм Страуссом отримали патент на "покращення кріплення кишень", і з того часу металеві заклепки стали невіддільною частиною джинсів.

Для чого потрібні заклепки на джинсах, Фото: Pexels

Під час Другої світової війни дизайн джинсів помінявся. Частину металевих елементів прибрали, щоб скоротити витрати сировини, необхідної для військових потреб. Так зникла заклепка біля основи ширинки, а також тимчасово були видалені заклепки на маленькій кишені спереду джинсів. Після війни ці елементи повернули, та не всі.

В результаті на сучасних джинсах заклепки збереглися в основному на передніх кишенях, де вони продовжують виконувати зміцнюючу і декоративну функцію.

