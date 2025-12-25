Ви не здогадувалися про користь цієї деталі: навіщо на джинсах потрібні заклепки
Це маленька, але важлива частина нашого повсякденного одягу
Джинси є базовою річчю гардероба, але мало хто думає про те, навіщо на них роблять маленьку кишеню і для чого потрібні металеві заклепки? І причина тут не у красі.
Виявляється, що ця деталь має корисну функцію. Детальніше про це розповіли у матеріалі Historyfacts.
Навіщо на джинсах потрібні заклепки?
Металеві заклепки на джинсах з’явилися більше століття тому і стали однією з найвідоміших деталей цього одягу. У 1870 році кравець Джейкоб Девіс зіткнувся з проблемою: штани робітників і фермерів швидко рвалися, особливо у місцях кишень, де люди носили інструменти. І щоб зміцнити тканину, він вирішив використати невеликі металеві заклепки — таку саму ідею він раніше застосовував під час виготовлення кінських попон і чохлів для возів.
Його рішення виявилося неймовірно ефективним. Чоловічі штани стали міцнішими, і ця проста деталь стала справжнім порятунком. У 1873 році Девіс разом із постачальником тканин Ліваєм Страуссом отримали патент на "покращення кріплення кишень", і з того часу металеві заклепки стали невіддільною частиною джинсів.
Під час Другої світової війни дизайн джинсів помінявся. Частину металевих елементів прибрали, щоб скоротити витрати сировини, необхідної для військових потреб. Так зникла заклепка біля основи ширинки, а також тимчасово були видалені заклепки на маленькій кишені спереду джинсів. Після війни ці елементи повернули, та не всі.
В результаті на сучасних джинсах заклепки збереглися в основному на передніх кишенях, де вони продовжують виконувати зміцнюючу і декоративну функцію.
