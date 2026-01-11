Модна пара чи фінансова пастка? Коли взуття з секонд-хенду буде коштувати дорожче нового

Потрібно знати одне просте правило — воно вирішує, чи довго прослужить взуття з секонду

Багато людей переконані, що хороше зимове взуття обов’язково має бути новим, з натуральним хутром та товстою підошвою. Водночас на секонд-хенді теж можна знайти якісну пару, якщо уважно перевірити її стан.

Чи варто витрачати гроші на такі пари й коли ремонт справді виправданий, пояснив "Телеграфу" полтавський швець Микола Фокін, який працює зі взуттям вже майже двадцять років.

Детальніше в матеріалі: "Чому дорогі чоботи не гріють: практичні поради майстра зі стажем, як правильно обрати зимове взуття".

Яке взуття можна брати з секонд-хенду

Взуття з секонд-хенду. Фото: Facebook

Взуття з секонд-хенду може бути хорошим вибором, якщо пощастить знайти якісну модель і є час на пошук. Найчастіше проблема криється не у зовнішньому вигляді, а в клеї, який з роками висихає і перестає тримати.

Ремонт має сенс не для кожного взуття. Його зазвичай роблять лише тоді, коли верх і підошва в доброму стані. Невелика підклейка або прошивка коштує відносно недорого і може продовжити термін носіння.

Повна заміна підошви обходиться значно дорожче. Ціна такої роботи зазвичай становить 800–1200 гривень. Навіть після ремонту результат не завжди буває тривалим, особливо якщо майстер використовує синтетичні матеріали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому ноги мерзнуть навіть у чоботях з натурального хутра.