Одна з найкрасивіших в світі: ця станція метро в Харкові схожа на крижаний палац (фото)

Оформлення станції вражає футуристичним дизайном

Харківський метрополітен має багато унікальних станцій та цікавих рекордів. Але особливо виділяється станція "Академіка Барабашова" через свій неймовірний дизайн та стиль.

Харків'яни порівнюють художнє оформлення станції з казковим крижаним палацом. "Телеграф" розповість про історію цієї чудової споруди.

Де знаходиться станція

"Академіка Барабашова" — 18-та станція Харківського метрополітену. Розташована на Салтівській лінії між станціями "Київська" і "Академіка Павлова". Вона служить виходом до найбільшого міського ринку.

Історія станції

Станція була здана в експлуатацію 11 серпня 1984 року. Назвали станцію на честь українського астронома Миколи Барабашова. Але спочатку вона звалась просто "Барабашова". До моменту здачі другої черги Салтівської лінії 23 жовтня 1986 станція була кінцевою. 19 листопада 2003 року рішенням Харківської міськради станція була перейменована на "Академіка Барабашова".

Вхід на станцію "Академіка Барабашова"

Оформлення станції

Стеля пасажирського залу оснащена овальними нішами і ребристими плитами. Стики між різними конструкціями збігаються з розвилкою колон. Колійні стіни оснащені металлоемалевими об'ємними елементами блакитного кольору. Що створює ілюзію, ніби вони побудовані з льодяних цеглинок.

Оздоблення стін станції. Фото facebook.com-tim.sytnik

Посадкова платформа на станції метро "Академіка Барабашова". Фото Вікіпедія

V-подібні колони станції прикрашені білим мармуром, підлога платформи — світло-сірим гранітом і чорним лабрадоритом, стіни вестибюля — сірим Уфалєйським мармуром.

Вестибюль станції "Академіка Барабашова"

Люстри на станції теж виділяються своїм футуристичним дизайном. Вітражі у вестибюлі на тему дослідження Всесвіту і його пізнання, розкривають художній образ станції.

Одна з люстр на станції "Академіка Барабашова". Фото Вікіпедія

