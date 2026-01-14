Рус

Без "щастя-здоров’я": смішні привітання на Старий Новий рік для месенджерів

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чоловік надсилає повідомлення
Чоловік надсилає повідомлення. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Веселі привітання своїми словами для колег і друзів

Старий Новий рік відзначається 14 січня. Це ще один гарний привід зібратися із родиною, накрити стіл і провести гарно час. А чудовим атрибутом цього свята є привітання. І оскільки воно не церковне, то й побажання можуть бути прикольними та смішними.

Саме тому веселі привітання на Старий Новий рік у прозі стабільно входять у топ запитів щозими. Бо якщо вже вітати — то з гумором, без офіціозу і з фразами, які хочеться переслати далі.

"Телеграф" підготував для вас смішні і жартівливі привітання, щоб ви могли надіслати рідним і близьким. Таке смс точно підніме настрій і викличе посмішку.

Прикольні привітання зі Старим Новим роком

Нехай у Старий Новий рік гроші знаходять тебе швидше, ніж ти знаходиш знижки. А всі проблеми хай залишаються в минулому році — навіть якщо вони дуже наполегливі.

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю, щоб у 2026-му плани здійснювалися без "але", а вихідні — без робочих чатів. Бажаю, щоб рік був як хороший Wi-Fi: стабільний, без збоїв і доступний у будь-якій точці життя.

***

Бажаю у Старий Новий рік не нових обіцянок, а нових можливостей. І щоб лінь була лише для відпочинку, а не для відкладання мрій. Нехай у 2026-му буде менше "ой, знову понеділок" і більше "ого, вже п’ятниця". Баланс — наше все.

***

Вітаю! Бажаю, щоб зарплата росла швидше, ніж ціни, а настрій — швидше, ніж дедлайни.

***

Сім'я за святковим столом
Сім'я за святковим столом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Нехай Старий Новий рік принесе спокій у голові, порядок у справах і людей поруч, які не дратують без причини.

***

Бажаю, щоб у цьому році ти частіше казав(ла) "я встиг(ла)" і рідше — "потім". Нехай проблеми будуть дрібні, як крихти після святкового столу, і так само легко прибираються.

***

Хай у 2026-му щастя не буде гучним, але буде регулярним. А всі "незручно" і "якось не на часі" зникають самі собою.

***

Старий Новий рік — не про календар, а про настрій. Тож нехай він у тебе буде стабільно хорошим, незалежно від дати.

Раніше "Телеграф" ділився листівками для привітання зі Старим Новим роком. Ми зібрали для вас найкращі картинки.

Теги:
#Старий Новий рік #Привітання #Прикольні привітання