Без "щастя-здоров’я": смішні привітання на Старий Новий рік для месенджерів

Веселі привітання своїми словами для колег і друзів

Старий Новий рік відзначається 14 січня. Це ще один гарний привід зібратися із родиною, накрити стіл і провести гарно час. А чудовим атрибутом цього свята є привітання. І оскільки воно не церковне, то й побажання можуть бути прикольними та смішними.

Саме тому веселі привітання на Старий Новий рік у прозі стабільно входять у топ запитів щозими. Бо якщо вже вітати — то з гумором, без офіціозу і з фразами, які хочеться переслати далі.

"Телеграф" підготував для вас смішні і жартівливі привітання, щоб ви могли надіслати рідним і близьким. Таке смс точно підніме настрій і викличе посмішку.

Прикольні привітання зі Старим Новим роком

Нехай у Старий Новий рік гроші знаходять тебе швидше, ніж ти знаходиш знижки. А всі проблеми хай залишаються в минулому році — навіть якщо вони дуже наполегливі.

***

Вітаю зі Старим Новим роком! Бажаю, щоб у 2026-му плани здійснювалися без "але", а вихідні — без робочих чатів. Бажаю, щоб рік був як хороший Wi-Fi: стабільний, без збоїв і доступний у будь-якій точці життя.

***

Бажаю у Старий Новий рік не нових обіцянок, а нових можливостей. І щоб лінь була лише для відпочинку, а не для відкладання мрій. Нехай у 2026-му буде менше "ой, знову понеділок" і більше "ого, вже п’ятниця". Баланс — наше все.

***

Вітаю! Бажаю, щоб зарплата росла швидше, ніж ціни, а настрій — швидше, ніж дедлайни.

***

Сім'я за святковим столом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Нехай Старий Новий рік принесе спокій у голові, порядок у справах і людей поруч, які не дратують без причини.

***

Бажаю, щоб у цьому році ти частіше казав(ла) "я встиг(ла)" і рідше — "потім". Нехай проблеми будуть дрібні, як крихти після святкового столу, і так само легко прибираються.

***

Хай у 2026-му щастя не буде гучним, але буде регулярним. А всі "незручно" і "якось не на часі" зникають самі собою.

***

Старий Новий рік — не про календар, а про настрій. Тож нехай він у тебе буде стабільно хорошим, незалежно від дати.

Раніше "Телеграф" ділився листівками для привітання зі Старим Новим роком. Ми зібрали для вас найкращі картинки.