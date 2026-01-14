Укр

Без "счастья-здоровья": смешные поздравления на Старый Новый год для мессенджеров

Наталья Дума
Мужчина отправляет сообщение. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Веселые поздравления своими словами для коллег и друзей

Старый Новый год отмечается 14 января. Это еще один хороший повод собраться с семьей, накрыть стол и провести время вместе. А отличным атрибутом этого праздника являются поздравления. И поскольку он не церковный, то и пожелания могут быть прикольными и смешными.

Именно поэтому веселые поздравления на Старый Новый год в прозе стабильно входят в топ запросов каждую зиму. Потому что если уж поздравлять — с юмором, без официоза и с фразами, которые хочется переслать дальше.

"Телеграф" подготовил для вас смешные и шутливые поздравления, чтобы вы могли прислать родным и близким. Такое смс точно поднимет настроение и вызовет улыбку.

Прикольные поздравления со Старым Новым годом

Пусть в Старый Новый год деньги находят тебя быстрее, чем находишь скидки. А все проблемы пусть остаются в прошлом году — даже если они очень настойчивы.

***

Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю, чтобы в 2026 планы осуществлялись без "но", а выходные — без рабочих чатов. Желаю, чтобы год был как хороший Wi-Fi: стабилен, без сбоев и доступен в любой точке жизни.

***

Желаю в Старом Новом году не новых обещаний, а новых возможностей. И чтобы лень была только для отдыха, а не для откладывания мечтаний. Пусть в 2026-м будет меньше "ой, снова понедельник" и больше "ого, уже пятница". Баланс – наше все.

***

Поздравляю! Желаю, чтобы зарплата росла быстрее, чем цены, а настроение — быстрее дедлайнов.

Семья за праздничным столом
Семья за праздничным столом. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

***

Пусть Старый Новый год принесет покой в голове, порядок по делам и рядом людей, которые не раздражают без причины.

***

Желаю, чтобы в этом году ты чаще говорил(а) "я успел(ла)" и реже — "потом". Пусть проблемы будут мелкие, как крошки после праздничного стола, и так же легко убирались.

***

Пусть в 2026 счастье не будет громким, но будет регулярным. А все "неудобно" и "как-то не ко времени" исчезают сами собой.

***

Старый Новый год – не о календаре, а о настроении. Пусть он у тебя будет стабильно хорошим, независимо от даты.

Ранее "Телеграф" делился открытками для поздравления со Старым Новым годом. Мы собрали для вас самые лучшие картинки.

