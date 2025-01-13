Зі Старим Новим роком 14 січня: яскраві листівки і картинки для привітань близьких

Цього дня прийнято вітати близьких із Старим Новим роком

У ніч із 13 на 14 січня в Україні відзначається незвичайне свято – Старий Новий рік. Оскільки це не церковне, а світське свято, його дата відповідно до церковного календаря не змінилася. Отже, саме час привітати своїх близьких зі Старим Новим роком.

До речі, раніше цього дня українці відзначали не лише Старий Новий рік, а й свято святого Василя. А діти ходили засівати, вітаючи зі святами. Проте з переходом ПЦУ на новоюліанський календар свято Василя змістилося на 1 січня. А ось Старий Новий рік лишився.

Цього дня прийнято ходити в гості до родичів, друзів, кумів та обмінюватися теплими привітаннями. А якщо немає можливості зустрітися з близькими особисто, відмінним рішенням стане святкова листівка, відправлена в соцмережах.

Привітайте рідних людей зі Старим Новим роком яскравою листівкою чи милою картинкою та підніміть настрій приємними словами привітань. "Телеграф" зібрав добірку барвистих листівок, щоб ви могли відправити близьким у соцмережах та месенджерах.

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