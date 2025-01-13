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Зі Старим Новим роком 14 січня: яскраві листівки і картинки для привітань близьких

Автор
Галина Струс
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Автор
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Надішліть близьким милу листівку в день Старого Нового року Новина оновлена 13 січня 2025, 17:17
Надішліть близьким милу листівку в день Старого Нового року. Фото Телеграф/freepik

Цього дня прийнято вітати близьких із Старим Новим роком

У ніч із 13 на 14 січня в Україні відзначається незвичайне свято – Старий Новий рік. Оскільки це не церковне, а світське свято, його дата відповідно до церковного календаря не змінилася. Отже, саме час привітати своїх близьких зі Старим Новим роком.

До речі, раніше цього дня українці відзначали не лише Старий Новий рік, а й свято святого Василя. А діти ходили засівати, вітаючи зі святами. Проте з переходом ПЦУ на новоюліанський календар свято Василя змістилося на 1 січня. А ось Старий Новий рік лишився.

Цього дня прийнято ходити в гості до родичів, друзів, кумів та обмінюватися теплими привітаннями. А якщо немає можливості зустрітися з близькими особисто, відмінним рішенням стане святкова листівка, відправлена в соцмережах.

Привітайте рідних людей зі Старим Новим роком яскравою листівкою чи милою картинкою та підніміть настрій приємними словами привітань. "Телеграф" зібрав добірку барвистих листівок, щоб ви могли відправити близьким у соцмережах та месенджерах.

Старий Новий рік 2025, листівки, картинки, свято, привітання
Старий Новий рік 2025, листівки, картинки, свято
Старий Новий рік 2025, листівки, картинки
Старий Новий рік 14 січня, листівки, картинки, свято, привітання
Старий Новий рік, листівки, картинки, свято, привітання
Старий Новий рік 2025, листівки, картинки, свято, привітання, 14 січня
Старий Новий рік 2025, листівки, картинки, привітання
Старий Новий рік 2025, листівки, картинки, 14 січня

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.

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