Не тільки через перевищення лімітів за переказами: які банки найчастіше закривають та блокують рахунки

Серед цих банків є три лідери, на які клієнти скаржаться за фінмоніторинг

В Україні є низка банків з найбільшою кількістю блокувань та примусового закриття рахунків своїх клієнтів. Юристи виділяють у цьому списку вісім таких ключових фінустанов.

Що потрібно знати:

Головна причина активізації блокувань банківських рахунків – посилення фінансового моніторингу банків через відповідний тиск на них з боку Нацбанку

Лідерами серед банків, на які скаржаться клієнти за фінмоніторинг, залишаються: Райффайзен Банк, Приват, Ощадбанк

У 2024—2025 роках найбільше звернень за юридичними послугами (щодо фінмоніторингу) надходить на Приватбанк, Ощадбанк, monobank (Універсал Банк) та Райффайзен Банк

Про це "Телеграфу" розповіли експерти у матеріалі: "Відфінмонили та не віддають гроші. Що робити українцям після блокувань рахунків та як повернути кошти".

Керуючий партнер адвокатського об’єднання Eternix Олександр Ромасєв каже, щонайчастіше рахунки блокують великі роздрібні банки.

Лідерами серед банків, на які скаржаться клієнти за фінмоніторинг, стабільно залишаються, звичайно, великі банки: як приватні, наприклад, Райффайзен Банк, так і з державним капіталом, серед яких Приват, Ощадбанк. Це пов’язано не з тим, що фінмоніторинг у цих установах жорсткіший, ніж в інших, а з тим, що ці банки обслуговують найбільшу кількість клієнтів. пояснив Ромасєв.

Банки з найбільшою кількістю блокувань та примусового закриття рахунків:

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

А-банк;

Ощадбанк;

Універсал Банк (Monobank);

Сенс Банк;

ПУМБ;

УкрСиббанк

Керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько зазначив, що у 2024—2025 роках найбільше звернень за юридичними послугами (щодо фінмоніторингу) надходить на ПриватБанк, Ощадбанк, monobank (Універсал Банк) та Райффайзен Банк.

Причина: найбільша частка клієнтів та широке охоплення фізосіб. З початку 2025 року до списку увійшли приватні середні банки – А-Банк, ПУМБ. Приватбанк — абсолютний лідер за кількістю скарг усі роки, останніми місяцями наростає частка скарг на Райффайзен Банк та Ощадбанк. навів приклади Ясько.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 жовтня 2025 року в Україні почали діяти нові правила переказів з картки на картку. Для людей зміни можуть бути одразу не помітними, проте банки отримають усі дані про проходження грошей між людьми, щобільше, якщо за місяць людина надсилає або отримує понад 30 тисяч гривень, вона підпаде під окремий контроль.