Це справжня українська художня цінність і актуальність для нашого часу: у мережі діляться враженнями від "Магди"

На початку року світ побачило перевидання книги "Магда" авторства заслуженого журналіста України Сергія Сай-Боднара. У цій повісті автор розказує історію своєї прабабусі Магди Хоманн, яка народилась у Німеччині. Після завершення Першої світової війни вона закохалась у військовополоненого українця Олексія Кучинського та всупереч батьківській волі поїхала з ним на Поділля. Магда рано залишилася без чоловіка. Синів-близнюків жінки відправили в радянську армію, а її у 1944 році — в табори ГУЛАГу, де слід Магди загубився.

У соцмережах українці діляться враженням від прочитання "Магди".

"Шановні, дорогі мої друзі! Отримала в подарунок від Сергія Сай-Боднара його новодрук книги "Магда", який виданий в 2025 році, а в 2026 році цю книгу перевидано за підтримкою Сергія Вовченка та Німецького дому в Україні — "Відерш Траль". Особлива подяка за створення цієї книги Петру Хоманну (Німеччина), який усе своє свідоме життя присвятив об'єднанню гілочок генеалогічного дерева україно-німецької родини Хоманнів-Кучинських", — написала Тетяна Мельник у групі "Зустрінемося біля багаття" на Фейсбук.

Жінка зазначила, що їй поки що не вдалося побачити художній фільм на основі цієї повісті.

"Але ось тепер читаю, перегортую сторінки, до яких вертаюся знов і знов. Сергій Сай-Боднар створив художньо-документальну повість "Магда" про долю української німкені, її духовну велич і її драму життя. Магда Хоманн — це прабабуся Сергія Сай-Боднара",— написала вона.

Вона також додала, що читаючи книгу побачила, що важливою історичною основою цього твору стали листи Магди з України, які вона писала своєму братові до Німеччини.

"Це особиста драма жінки, її родини з Вінничини, а також тих подій в Україні, які свідчать про геноцид українського народу. Ця столітня історія, сповнена випробувань колективізацією, голодоморами, війнами і розлуками… З щирими словами вдячності та найкращими побажаннями міцного здоров'я та подальших успіхів шановному Сергію Івановичу щодо створення цього шедевру. Адже його книга "Магда" — чергова, шоста книга, в якій він досліджує долю своєї прабабусі, української німкені Магди Хоманн. Це справжня українська художня цінність і актуальність для нашого часу",— написала Тетяна Мельник.

Фонд Барської Публічної бібліотеки також поповнився перевиданням книги "Магда" з автографом Сай-Боднара.

"Особливої цінності цьому примірнику додає дарчий підпис автора. Книга з автографом — це не просто видання, а теплий місточок між письменником і читачем, знак довіри та підтримки бібліотеки й громади. Щиро дякуємо Сергію Сай-Боднару за щедрий подарунок, за увагу до нашої бібліотеки та популяризацію сучасної української літератури",— йдеться у дописі бібліотеки у соцмережі.

Як раніше писали ФАКТИ, книга "Магда" та попередня документально-публіцистична повість "Любов і муки Магди Хоманн" стали результатом багаторічної дослідницької роботи Сергія Івановича Сай-Боднара та його німецького родича Петера Хоманна.

Правнук Магди — Сергій Сай-Боднар — та її внучатий племінник Петер Хоманн десятиліттями збирали листи, архівні довідки, свідчення очевидців, фрагменти родинної пам’яті по обидва боки кордону.

"Неймовірно важкі випробування їй дісталися. Від розкуркулення, колективізації, Голодоморів. У 1934-му році помер її чоловік. Вона залишилася з 14-річними синами-близнюками. Через чотири роки хлопці пійшли в армію, а в 1941-му році встали з багнетами проти двоюрідних братів та рідних дядьків з німецької сторони. Історія трагічно сплела цей україно-німецький союз… У 1942 році Магду хотів забрати брат Густав, який два рази приїзжав за нею в Україну, але вона відмовилася… Хлопці повернулися з війни, проте мами не застали. Адже у 1944 році Магду забрали НКДБешніки за нашіптуванням "добрих" людей. І дотепер не можемо ми знайти слідів її зникнення, хоча відомо, що вона була у Челябінській області — звідти до 1947-го року Магда подавала звістки про себе… Далі слід обірвався… А через нову агресію росія закрила всі свої архіви ще на 30 років…",— розповів Сергій Сай-Боднай Zhytomyr City News.